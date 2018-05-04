«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале

Ведь именно отсюда, с Августовского канала полтора года назад всё и началось.

До границы с Евросоюзом здесь – рукой подать.

А 26 октября 2016 года вошло в историю как день, когда в Гродненскую область, вот так по воде, приехал первый безвизовый турист из Польши.