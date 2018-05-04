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«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале

04 мая 2018 08:58
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Новости Беларуси. «Специальный репортаж» начинает своё путешествие по безвизовой зоне.

И неслучайно – на теплоходе.

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале-1

Ведь именно отсюда, с Августовского канала полтора года назад всё и началось.

До границы с Евросоюзом здесь – рукой подать.

А 26 октября 2016 года вошло в историю как день, когда в Гродненскую область, вот так по воде, приехал первый безвизовый турист из Польши.

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале-4

На палубу этого теплохода ступала нога и поляков, и немцев, и англичан, и итальянцев. Сейчас Августовский канал прислушивается к литовской речи.

Для гостей – коронное шоу – шлюзование.

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале-7

Рукотворное гидравлическое сооружение XIX века – Августовский канал – растянулся на 102 километра. Внушительная цифра не оставила равнодушной Дануту Валёнене – жительницу литовского города Кедайняй. Она знает, что подобных уникальных каналов в мире существует лишь три.

И один из них – в Беларуси.

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале-10

Всегда хотела увидеть своими глазами. Благодаря безвизовому въезду, смогла открыть для себя нашу страну.

Данута Валёнене, турист (Литва):
Впечатления очень впечатлительные! Очень всё понравилось. Я впервые в Гродно.

Понравился город и очень здесь хорошо.

Очень-очень! Очень приятные белорусы, с которыми мы говорили в магазинах, на площадях.

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале-13

От живописных пейзажей до атмосферных улиц старинного центра.

Гродно уже смело претендует на звание туристической столицы страны.

Кому-то напоминает Львов, кому-то – Краков, а некоторые и вовсе говорят: «Гродно – это маленький Париж».

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале-16

Заблудиться тут иностранцу невозможно – на каждом углу специальные указатели и стенды на разных языках.

Как пройти к замку, где перекусить, какие магазины работают по системе Tax Free.

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале-19

Мест отдыха и развлечений становится всё больше и больше.

Активно подключаются частники.

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале-22

Ведь туристу должно хватить впечатлений на 10 дней – именно такой максимальный срок пребывания без визы на западе Беларуси.

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале-25

Рафал Матэра, турист (Польша):
У нас в Польше сейчас большие выходные. И решили приехать в Гродно. Тем более, есть такая возможность приехать без виз.

Это очень удобно, без лишней бюрократии.

Раньше нужно было собирать много документов. А тут – довольно быстро границу прошли – и вот мы в городе над Неманом. Уже посмотрели два красивых замка и здесь такие красивые виды Немана! Это, конечно, запомнится!

«Впечатления очень впечатлительные!» и «Европа, по большей части»: туристы о Гродно и Августовском канале-28

Алексей Чужов, турист (Россия):
Европа, по большей части. Очень интересно. Эти маленькие улочки. Смешение культур.

У нас, конечно, в России такого гораздо меньше.

Я бы сюда хотел вернуться, честно говоря, мне город понравился!

«Дорогой туриста». Специальный репортаж

# Туризм # общество

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