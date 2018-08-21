В центре Минска пьяный 70-летний водитель врезался в пять автомобилей

Новости Беларуси. В центре Минска пьяный водитель врезался в пять машин.
По информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла вечером 20 августа. 70-летний водитель Hyundai, находясь в состоянии алкогольного опьянения и двигаясь по паркингу торгового центра «Столица» совершил наезд на стену и шлагбаум.
После этого мужчина выехал на улицу Мясникова, где произошло столкновение с автомобилем Toyota, затем с припаркованным автомобилем Hyundai. Затем мужчина продолжил движение и столкнулся на пересечении улицы Немига и улицы Короля еще с тремя транспортными средствами – Nissan, Volvo и Volkswagen.
Водитель автомобиля получил телесные повреждения. Медицинское освидетельствование показало у него три промилле алкоголя.
В отношении пенсионера были составлены восемь протоколов.
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