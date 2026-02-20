ЕК согласна, чтобы Киев «ремонтировал» нефтепровод «Дружба», «когда захочет»

Еврокомиссия считает, что Киев может провести ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба», когда сам решит, и давление на украинскую сторону оказываться не будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя ЕК Анны-Кайсы Итконен.

Поставки нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба» были прекращены 27 января Киевом, по утверждению которого сооружение якобы получило повреждения во время ударов РФ.

По словам Итконен, ЕК не усматривает рисков для энергетической безопасности Венгрии и Словакии ввиду наличия у них запасов нефти на 90-дневный период в соответствии с требованиями ЕС. Также Еврокомиссия продолжит добиваться введения полного запрета для стран объединения на покупку российских энергоресурсов, указала он.

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