Трамп ещё на год продлил санкции США против РФ

Американский лидер Дональд Трамп принял решение продлить на 1 год период действия некоторого числа санкций против РФ, причиной введения которых стала ситуация в Украине, пишет ТАСС.

Указанные рестрикции в отношении России ввела администрацией 46-го президента США Джо Байдена (февраль 2022 года), администрация Трампа (сентябрь 2018 года – в 1-й президентский срок действующего главы Белого дома), администрация 44-го президента США Барака Обамы (март и декабрь 2014 года). Согласно документу, Трамп считает, что действие данных мер должно быть продлено после 6 марта 2026 года.

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