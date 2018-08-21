«Склонности к видам спорта и задатки к управлению». Показываем, как проводят биометрическое тестирование и что оно даёт

Сканирование отпечатка пальца позволяет войти в мобильное устройство в одно касание. Впервые сенсорный датчик внедрили в девайсы в 2012 году. С тех пор различные компании совершенствуют подобную технологию. Так на днях Apple, которая уже перешла на систему распознавания лиц, запатентовала новый тип сканера отпечатков. Он позволит получать данные о трёхмерном отпечатке id.

Сканирование отпечатка пальца позволяет не только разблокировать смартфон, но и защитить доступ к личным файлам. Впрочем, даже такая «система безопасности» иногда даёт сбой. Хакеры постоянно находят новые уловки, чтобы продемонстрировать: система Touch id не так уж и совершенна.

К примеру, Ян Крисслер рассказал, что сумел подделать отпечатки пальцев министра обороны Германии Урсулы Фон Дер Ляйен. И это – далеко не единственный пример. Проанализировав огромное количество реальных отпечатков пальцев, компьютерные умельцы смогли создать набор эталонных слепков. С их помощью можно обмануть сканеры смартфонов. Впрочем, и самих злоумышленников нередко вычисляют по отпечаткам пальцев.

Павел Падалкин, заместитель начальника отдела дактилоскопических учётов управления дактилоскопии главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Аббревиатура АДИС расшифровывается, как автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система. Данная система содержит базу данных дактилоскопических карт и следов рук, изъятых с места происшествия. На сегодняшний день, в базе данных АДИС содержится более 7 миллионов дактокарт и 10 тысяч следов.

Следы, обнаруженные на месте происшествия, проходят обязательную проверку по данной базе. Это и позволяет вычислять злоумышленников в кратчайшие сроки.

Павел Падалкин:

С момента изъятия следа на месте происшествия и до установления совпадения проходит, приблизительно, от 1 часа до суток. Часто бывают такие ситуации, когда группа ещё не приехала с места происшествия, а совпадения уже установлены. Соответственно, преступник задержан.

Интересно, что по отпечатку пальца можно не только идентифицировать личность, но и определить, какими способностями и талантами обладает человек.

В последнее время особую популярность приобретает биометрическое тестирование. Ольга Дегтярёва, специалист по биометрическому тестированию:

Была выявлена закономерность, что у людей с определённой комбинацией рисунков есть склонности к определённым видам спорта. С помощью теста можно узнать, какие у человека есть задатки к управлению.

Мы решили испытать программу в действии. За считанные минуты сканер считывает узор на пальцах, и программа выдаёт результат.