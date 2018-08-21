«Склонности к видам спорта и задатки к управлению». Показываем, как проводят биометрическое тестирование и что оно даёт
Сканирование отпечатка пальца позволяет войти в мобильное устройство в одно касание. Впервые сенсорный датчик внедрили в девайсы в 2012 году. С тех пор различные компании совершенствуют подобную технологию. Так на днях Apple, которая уже перешла на систему распознавания лиц, запатентовала новый тип сканера отпечатков.
Он позволит получать данные о трёхмерном отпечатке id.
Сканирование отпечатка пальца позволяет не только разблокировать смартфон, но и защитить доступ к личным файлам.
Впрочем, даже такая «система безопасности» иногда даёт сбой.
Хакеры постоянно находят новые уловки, чтобы продемонстрировать: система Touch id не так уж и совершенна.
К примеру, Ян Крисслер рассказал, что сумел подделать отпечатки пальцев министра обороны Германии Урсулы Фон Дер Ляйен. И это – далеко не единственный пример. Проанализировав огромное количество реальных отпечатков пальцев, компьютерные умельцы смогли создать набор эталонных слепков. С их помощью можно обмануть сканеры смартфонов.
Впрочем, и самих злоумышленников нередко вычисляют по отпечаткам пальцев.
Павел Падалкин, заместитель начальника отдела дактилоскопических учётов управления дактилоскопии главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Аббревиатура АДИС расшифровывается, как автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система. Данная система содержит базу данных дактилоскопических карт и следов рук, изъятых с места происшествия. На сегодняшний день, в базе данных АДИС содержится более 7 миллионов дактокарт и 10 тысяч следов.
Следы, обнаруженные на месте происшествия, проходят обязательную проверку по данной базе.
Это и позволяет вычислять злоумышленников в кратчайшие сроки.
Павел Падалкин:
С момента изъятия следа на месте происшествия и до установления совпадения проходит, приблизительно, от 1 часа до суток. Часто бывают такие ситуации, когда группа ещё не приехала с места происшествия, а совпадения уже установлены.
Соответственно, преступник задержан.
Интересно, что по отпечатку пальца можно не только идентифицировать личность, но и определить, какими способностями и талантами обладает человек.
В последнее время особую популярность приобретает биометрическое тестирование.
Ольга Дегтярёва, специалист по биометрическому тестированию:
Была выявлена закономерность, что у людей с определённой комбинацией рисунков есть склонности к определённым видам спорта. С помощью теста можно узнать, какие у человека есть задатки к управлению.
Мы решили испытать программу в действии.
За считанные минуты сканер считывает узор на пальцах, и программа выдаёт результат.
Конечно, биометрическое тестирование не решит всех проблем, но позволит узнать свои сильные и слабые стороны. А уж как воспользоваться информацией, которая скрыта на кончиках пальцев, зависит только от вас.