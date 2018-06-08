«Процедура пересечения границы занимает порядка 15 минут»: в Беларуси действует безвизовый режим для болельщиков ЧМ по футболу

Новости Беларуси. Губерт Вирт (тот самый немец на «пивной бочке») – не единственный гость мундиаля, для которого путь через Беларусь оказался самым удобным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для болельщиков чемпионата мира действует безвизовый режим, необходим только билет или карта болельщика. Брестскими воротами уже воспользовались туристы из Австралии, Швейцарии, Польши и Великобритании. Однако основной поток болельщиков белорусские пограничники ожидают в ближайшие дни.