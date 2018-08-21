В питание белорусских школьников планируют добавить молока, а вот количество соли и сахара уменьшат

Новости Беларуси. Пока это только предложение, вопрос обсуждается на уровне Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пока это только предложение, вопрос обсуждается на уровне Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая мера, по мнению специалистов, позволит восполнить недостаток кальция в растущем организме. А вот соли и сахара в школьном питании станет меньше. По рекомендациям ВОЗ ребенок должен получать 5-6 граммов соли. В нормах питания Беларуси этот показатель на треть выше.
Марина Малахова, заведующий отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Мы решили, что нужно принимать какие-то кардинальные меры по уменьшению потребления соли и сахара в учреждениях образования. В июне мы направили письмо всем субъектам хозяйствования, которые организуют питание, чтобы в рационах питания детей уменьшили количество соли на 20-25 %, сахара – на 30-35 %.