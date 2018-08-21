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В питание белорусских школьников планируют добавить молока, а вот количество соли и сахара уменьшат

21 августа 2018 14:20
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Новости Беларуси. Пока это только предложение, вопрос обсуждается на уровне Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В питание белорусских школьников планируют добавить молока, а вот количество соли и сахара уменьшат-1

Такая мера, по мнению специалистов, позволит восполнить недостаток кальция в растущем организме. А вот соли и сахара в школьном питании станет меньше. По рекомендациям ВОЗ ребенок должен получать 5-6 граммов соли. В нормах питания Беларуси этот показатель на треть выше.

В питание белорусских школьников планируют добавить молока, а вот количество соли и сахара уменьшат-4

Марина Малахова, заведующий отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Мы решили, что нужно принимать какие-то кардинальные меры по уменьшению потребления соли и сахара в учреждениях образования. В июне мы направили письмо всем субъектам хозяйствования, которые организуют питание, чтобы в рационах питания детей уменьшили количество соли на 20-25 %, сахара – на 30-35 %.

# Школы в Беларуси # общество # Марина Малахова # Фотофакт

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