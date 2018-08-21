«Взглянуть в лицо нашим предкам». Белорусские антропологи воссоздали облик внука Всеслава Чародея

Новости Беларуси. Как выглядели ближайшие потомки Всеслава Чародея? Кропотливая работа антропологов и скульпторов позволила с точностью воссоздать облик жившего в XII веке княжича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Останки юного вельможи были найдены на раскопках в Друцке. Вероятно, они принадлежат внуку знаменитого полоцкого князя из рода Глебовичей. Впервые ученым удалось реконструировать внешность представителя этой княжеской династии. Корреспондент Яна Шипко изучила особенности методики и узнала, возможно ли взглянуть в лицо предкам.

Многовековая пропасть между авторами скульптуры и изображенным в гипсе мальчиком. Однако портрет настолько достоверен, что окружение юного княжича наверняка узнало бы его. Добиться невероятного сходства с реальностью непросто, но возможно.

Николай Помазанов, антрополог:

Хороший наглядный способ взглянуть в лицо нашим предкам.

Еще легендарный советский антрополог Герасимов по рельефу черепа научился моделировать мышцы лица и даже контур носа. Его методика известна на весь мир. Первыми ее оценили криминалисты.

В арсенале антропологов сегодня банк данных с формулами и таблицами, чтобы реконструировать каждый мускул. Даже для цвета глаз и волос не остается простора воображению – их может определить генетическая экспертиза.

Николай Помазанов:

В какой-то мере эта модель иллюстрирует метод Герасимова, который основан на наблюдении толщины мягких тканей по срединно-продольной плоскости и уже вариации мягких тканей от рельефа черепа.

Вероятно, из глубины веков на нас смотрит внук самого Всеслава Чародея – знаменитого полоцкого князя. Захороненные по христианским канонам в каменном саркофаге останки нашли при раскопках в Друцке. Судя по летописям, друцкое княжество в то время как раз страдало от междуусобиц.

Николай Помазанов:

Можно точно сказать, что это ребенок высокого социального статуса, предположительно из рода Глебовичей. Погиб вместе с княжескими дружинниками, родственниками, противоборствуя в междуусобице с другим княжеским родом Рогволодовичей.

Яна Шипко, СТВ:

Какие внешние черты мы унаследовали от древних славян, можно судить наглядно. Такие разрез глаз, форма носа и губ, овал лица встречаются и сейчас. А если, например, эту туровскую княжну из XXII века представить на улицах нынешнего Минска, ее вполне приняли бы за нашу современницу.

И это не просто увлекательный эксперимент. Антропологическая работа позволяет выяснить не только, как выглядели, но и что ели, чем болели – в общем, как жили наши предки.