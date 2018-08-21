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«В любви и строгости»: как растить собаку и можно ли перевоспитать взрослую?

21 августа 2018 11:25
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Новости Беларуси. Советы кинолога – в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ирина Азен, эксперт-кинолог Международной кинологической федерации (FCI):
Возможно перевоспитать любую собаку. Вопрос в том, что для этого потребуется гораздо больше времени и средств денежных для занятий со специалистом. Собака должна быть воспитана не то, чтобы в строгости.

Скажем так, наверное: в любви и строгости.

Потому что, если человек не любит собаку, он её никогда нормально не воспитает. А, если он ей будет разрешать всё, что ни попадя, конечно, потом собака будет неудобна для совместного проживания (месяцев так в 10).

Воспитываем собаку: «Самый главный совет: всё должно быть единообразно»

# Собаки # общество # Ирина Азен

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