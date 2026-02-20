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«Передача опыта происходит постоянно» – о преемственности поколений поговорили с подполковником внутренних войск

20 февраля 2026 14:47
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О священном долге, традициях, современности и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Михаил Адамчик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Преемственность поколений – в чем ее значения для развития Вооруженных Сил и общества в целом? Как это реализуется на практике в военной части 3214? Как в вашей работе уделяется внимание сохранению и передаче воинских традиций и память о героическом прошлом?

«Передача опыта происходит постоянно» – о преемственности поколений поговорили с подполковником внутренних войск-2

Михаил Адамчик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Преемственность поколений очень важна. Она должна быть во всех сферах, в том числе и в военной сфере. Когда молодой человек видит на примерах, которые ему передают ветераны, старшие отцы-командиры опыт, навыки, знания, любовь к своему воинскому долгу, он, конечно, выкристаллизовывается. Уже понимает, осознанно делает выбор во взрослой жизни, что быть защитником Отечества – это достойно и почетно. Передача опыта происходит постоянно – от командиров к бойцам, от ветеранов к личному составу. Это очень важно. У нас очень сильная ветеранская организация как в бригаде во внутренних войсках, так и в системе МВД. Наши ветераны передают опыт, делятся своими знаниями. Некоторые из них принимали участие в горячих точках. Рассказывают особенно военнослужащим срочной службы, с чем они могут столкнуться при выполнении тех или иных служебно-боевых задач.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Михаил Адамчик # Внутренние войска Беларуси # Армия Беларуси

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