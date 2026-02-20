Трамплин на будущее – о перспективах службы в подразделении специального назначения рассказал депутат Мингорсовета

О священном долге, традициях, современности и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Михаил Адамчик, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Из вашего опыта изменилось ли отношение юношей к службе в армии? Какие приходят к вам новобранцы, более осознанные? Какие они, современные зумеры?
Михаил Адамчик, депутат Минского городского Совета депутатов:
Служу уже во внутренних войсках лично более 20 лет. Скажу так, что как раньше, так и сейчас ребята приходят к нам с желанием и осознано. Потому что для них является гордостью попасть служить в подразделение специального назначение внутренних войск и в подразделение внутренних войск. Они понимают, что это конституционный долг и их обязанность. Хорошая школа жизни, где они приобретают новых друзей. Это является таким хорошим трамплином на будущее. Потому что многие из них после службы срочной заключают контракты с различными силовыми ведомствами, как со внутренними войсками и органами внутренних дел, так и другими подразделениями.
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