Трамплин на будущее – о перспективах службы в подразделении специального назначения рассказал депутат Мингорсовета

Михаил Адамчик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Служу уже во внутренних войсках лично более 20 лет. Скажу так, что как раньше, так и сейчас ребята приходят к нам с желанием и осознано. Потому что для них является гордостью попасть служить в подразделение специального назначение внутренних войск и в подразделение внутренних войск. Они понимают, что это конституционный долг и их обязанность. Хорошая школа жизни, где они приобретают новых друзей. Это является таким хорошим трамплином на будущее. Потому что многие из них после службы срочной заключают контракты с различными силовыми ведомствами, как со внутренними войсками и органами внутренних дел, так и другими подразделениями.

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