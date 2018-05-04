«Некоторые дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию»: в Гродно трубач в полдень играет на пожарной каланче

Новости Беларуси. В Гродно – полдень. И об этом туристу сообщают не часы, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Новости Беларуси. В Гродно – полдень. И об этом туристу сообщают не часы, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Каждый день – и в снег, и в зной, и в будни, и в выходные – он в одно и то же время, в 12 дня, поднимается по 30-тиметровой винтовой лестнице на пожарную каланчу в центре Гродно.
Что само по себе, поверьте, уже достойно уважения. Работа – не из простых. Зато этот трубач уже стал местной достопримечательностью и туристическим брендом.
Дмитрий Кисель, трубач:
Каждый день, особенно в выходные, приходят десятки людей, чтобы послушать мелодию.
Они аплодируют, фотографируются на память.
Некоторые даже дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию.
Пожарная каланча, в принципе, любопытный объект для туристов.
Как с исторической точки зрения, так и с современной. Например, эта фреска всегда собирает толпы зрителей с фотоаппаратами.
Почему?
А вы присмотритесь к этим лицам.
Кого-то они явно напоминают.