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«Некоторые дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию»: в Гродно трубач в полдень играет на пожарной каланче

04 мая 2018 12:13
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Новости Беларуси. В Гродно – полдень. И об этом туристу сообщают не часы, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Некоторые дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию»: в Гродно трубач в полдень играет на пожарной каланче -1

Каждый день – и в снег, и в зной, и в будни, и в выходные – он в одно и то же время, в 12 дня, поднимается по 30-тиметровой винтовой лестнице на пожарную каланчу в центре Гродно.

«Некоторые дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию»: в Гродно трубач в полдень играет на пожарной каланче -4

Что само по себе, поверьте, уже достойно уважения. Работа – не из простых. Зато этот трубач уже стал местной достопримечательностью и туристическим брендом.

«Некоторые дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию»: в Гродно трубач в полдень играет на пожарной каланче -7

Дмитрий Кисель, трубач:
Каждый день, особенно в выходные, приходят десятки людей, чтобы послушать мелодию.

Они аплодируют, фотографируются на память.

Некоторые даже дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию.

«Некоторые дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию»: в Гродно трубач в полдень играет на пожарной каланче -10

Пожарная каланча, в принципе, любопытный объект для туристов.

Как с исторической точки зрения, так и с современной. Например, эта фреска всегда собирает толпы зрителей с фотоаппаратами.

«Некоторые дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию»: в Гродно трубач в полдень играет на пожарной каланче -13

Почему?

А вы присмотритесь к этим лицам.

Кого-то они явно напоминают.

«Некоторые дожидаются, когда я выхожу, и благодарят за красивую мелодию»: в Гродно трубач в полдень играет на пожарной каланче -16

«Дорогой туриста». Специальный репортаж

# Туризм # общество # Дмитрий Кисель

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