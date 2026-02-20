Растёт спрос на белорусские санатории – на весенний сезон забронировано более 60% мест
Более 60 % мест в санаториях Беларуси уже забронированы на весенний сезон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уникальные методики лечения, качественные программы оздоровления, развитая инфраструктура и богатая природа – все это свидетельствует о растущей привлекательности наших здравниц.
Почему туристы выбирают белорусские санатории и какие программы лечения предлагают в Солигорском районе, узнала Анна Куртасова.
Под Солигорском на берегу водохранилища расположился один из крупных белорусских санаториев. Сюда приезжают как белорусы, так и иностранные гости. Среди отдыхающих много россиян. Евгений Чернов из Тольятти, и белорусский отдых ему пришелся по душе. Особенно нравится природа: живописный сосновый бор и свежий воздух.
Евгений Чернов, турист (Россия):
Выбрал именно по отзывам, по рейтингу. Все здорово: и персонал приветлив, и обслуживание на уровне. Кухня разнообразна, действительно там большой-большой выбор.
А Наталья Гладкова приехала из Твери. О белорусских санаториях знает не понаслышке. В нашей стране на отдыхе и оздоровлении бывает часто. В этот раз выбор пал на Солигорский район. Место живописное и туристическое.
Наталья Гладкова, турист (Россия):
Сарафанное радио сработало, друзья у меня здесь отдыхали и очень посоветовали, минеральная вода, грязи, вот сюда.
Отдыхающим предлагают широкий спектр медуслуг. Комплекс подбирают для лечения различных заболеваний: органов пищеварения, дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем. Предусмотрены физиопроцедуры и узи-диагностика, а для релакса – ароматерапия.
Ольга Глазунова, заместитель начальника санатория по медицинской части:
Наиболее востребованным у нас является спелеолечение в нашей спелеокомнате, так как она у нас уникальная – сделана из блоков, которые добыты здесь, у нас на месте. Содержит сильвенит и гальвенит, благодаря чему может оказывать лечебное воздействие. Кроме того, у нас уникальная вода, так как здесь месторождение калийных и натриевых солей. У нас уникальная по составу сульфатно-хлоридная вода, которая содержит натрий, калий, магний.
Мы можем оказывать стоматологические услуги, косметологические услуги.
Подробнее смотрите в видео.