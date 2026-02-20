Растёт спрос на белорусские санатории – на весенний сезон забронировано более 60% мест

Более 60 % мест в санаториях Беларуси уже забронированы на весенний сезон, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уникальные методики лечения, качественные программы оздоровления, развитая инфраструктура и богатая природа – все это свидетельствует о растущей привлекательности наших здравниц. Почему туристы выбирают белорусские санатории и какие программы лечения предлагают в Солигорском районе, узнала Анна Куртасова.

Под Солигорском на берегу водохранилища расположился один из крупных белорусских санаториев. Сюда приезжают как белорусы, так и иностранные гости. Среди отдыхающих много россиян. Евгений Чернов из Тольятти, и белорусский отдых ему пришелся по душе. Особенно нравится природа: живописный сосновый бор и свежий воздух.

Евгений Чернов, турист (Россия):

Выбрал именно по отзывам, по рейтингу. Все здорово: и персонал приветлив, и обслуживание на уровне. Кухня разнообразна, действительно там большой-большой выбор. А Наталья Гладкова приехала из Твери. О белорусских санаториях знает не понаслышке. В нашей стране на отдыхе и оздоровлении бывает часто. В этот раз выбор пал на Солигорский район. Место живописное и туристическое.

Наталья Гладкова, турист (Россия):

Сарафанное радио сработало, друзья у меня здесь отдыхали и очень посоветовали, минеральная вода, грязи, вот сюда.

Отдыхающим предлагают широкий спектр медуслуг. Комплекс подбирают для лечения различных заболеваний: органов пищеварения, дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной систем. Предусмотрены физиопроцедуры и узи-диагностика, а для релакса – ароматерапия.