«Мы были счастливы»: на Августовском канале встретили 50-тысячного безвизового туриста

Новости Беларуси. 50-тысячного безвизового туриста встретили на Августовском канале. Это гости из Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Границу семья из трех человек пересекла по воде на арендованной в Польше яхте. С учетом прохождения границы дорога заняла сутки.

Марьям Шэрон, туристка (Нидерланды):

Мое первое впечатление – что у вас очень-очень красивая природа. Мы увидели очень много животных, которых раньше не видели. Мы были счастливы. И хоть мы только что приплыли в Беларусь, уже встретили доброжелательных людей.

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Мы видим перспективу с двумя близлежащими регионами и с нашими партнерами. Это Августов, где можно по Августовскому каналу приплыть, и там очень развит водный туризм. Мы сейчас активно работаем, у нас общие туры трансграничные, есть определенные стратегии. И это Друскининкай. Наш регион будет интересен как связующее звено трех государств.