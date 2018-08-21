«Мы были счастливы»: на Августовском канале встретили 50-тысячного безвизового туриста

Новости Беларуси. 50-тысячного безвизового туриста встретили на Августовском канале. Это гости из Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 50-тысячного безвизового туриста встретили на Августовском канале. Это гости из Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Границу семья из трех человек пересекла по воде на арендованной в Польше яхте. С учетом прохождения границы дорога заняла сутки.
Марьям Шэрон, туристка (Нидерланды):
Мое первое впечатление – что у вас очень-очень красивая природа. Мы увидели очень много животных, которых раньше не видели. Мы были счастливы. И хоть мы только что приплыли в Беларусь, уже встретили доброжелательных людей.
Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Мы видим перспективу с двумя близлежащими регионами и с нашими партнерами. Это Августов, где можно по Августовскому каналу приплыть, и там очень развит водный туризм. Мы сейчас активно работаем, у нас общие туры трансграничные, есть определенные стратегии. И это Друскининкай. Наш регион будет интересен как связующее звено трех государств.
На Августовском канале планируют и дальше развивать водный туризм – такие путешествия во всем мире сегодня на пике популярности. Августовский канал уже принял более 450 иностранцев на яхтах. В целом же Гродненскую область без виз посетили представители порядка 60 стран.