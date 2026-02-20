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Как православная церковь относится к любовной магии – рассказал священник

20 февраля 2026 14:35
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Любовь и страсть, расставание и боль утраты – на этих чувствах построен многомиллионный магический бизнес. Отвороты, привороты, венец безбрачия – обещания звучат как сказка. О том, какова цена у этих действий, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:
Я слышала такое мнение, что не каждого человека можно приворожить. Чем больше у человека брешь для темных сил в его личности, тем больше вероятность, что он может быть приворожен?

Как православная церковь относится к любовной магии – рассказал священник-2

Николай Ляшкевич, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г. п. Краснополье:
Я бы вообще не относился так буквально ко всем этим вещам, таким как приворот, какая-то магия, опойки. В любом случае сатана – враг рода человеческого в нашей жизни может действовать по-разному. Мы это можем рассматривать как последствие приворота, а можем даже смотреть на это немножко по-другому. 

Что такое любовь? Настоящая любовь, если мы обращаемся к Священному Писанию, милосердствует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не радуется неправде. Радуется истине, все покрывает, всему верит и никогда не перестает. 

Что такое влюбленность? Влюбленность – это некий залог, который дается людям. Мы говорим о том, что розовые очки какие-то. Так это как раз таки та влюбленность, когда люди друг к другу относятся очень хорошо с каким-то авансом. Но на этом авансе должно быть построено что-то гораздо более серьезное – на взаимоуважении, на отношении друг к другу трепетном, на каких-то общих интересах, общих целях. 

Как это все может происходить, если человек в самом начале отношений якобы или действительно обращается к каким-то темным силам, силам потусторонним для того, чтобы этого человека к себе привязать? Что на этом можно построить, если в фундаменте уже лежит обман и ложь?

Как православная церковь относится к любовной магии – рассказал священник-4

Александр Кулицкий, психолог-сексолог, гипнотерапевт, коуч ICU:
Что говорит отец Николай, я с ним согласен. Психология нам говорит следующее: если в твоей жизни что-то не работает, там есть какая-то ложь.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Религия # Александр Кулицкий # Православные в Беларуси

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