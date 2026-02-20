В выходные масленичные гуляния развернутся по всей Минской области

Время прощаться с зимой и встречать весну! Уже в эти выходные масленичные гуляния развернутся по всей Минской области. В Дзержинском районе основные мероприятия пройдут в райцентре, а также в Фаниполе и деревне Станьково, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В программе народные танцы, песни. Не обойдется и без угощений. Конечно же, главное блюдо – блины. Круглые, горячие и румяные, они символизируют солнце и приход весны. Кульминацией праздника станет традиционное сожжение чучела Масленицы – символическое прощание с зимой.

Алена Годыль, заведующая Станьковским домом культуры:

У нас будет вкуснейшая уха. У нас будут вкуснейшие блины – с медиком, сметанкой, творогом. В обязательном порядке сжигание чучела. Оно готовится, наряжается.

Алла Балясова, руководитель народного коллектива мастеров народного творчества «Калаўрот» Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

Наши мастера шьют костюм для чучела, делают конструкцию этого чучела. Они разукрашивают это все. Все это вырезается на лазерных станках.

Дзержинский районный центр культуры и народного творчества подготовил масштабную программу. Впервые будут организованы батлеечные показы. Также развернется ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства.

Наталья Жибрик, мастер народных художественных ремесел отдела ремесленной деятельности Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

У нас прадстаўлены лялькі ў стылі мотанка. Непасрэдна такія лялькі стварыла наш майстар-рамеснік Дзяржынскага раёна.