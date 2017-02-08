Александра Саснович: талисман-помидорчик и Земфира в наушниках – факты о теннисистке

Новости Беларуси. 11 и 12 февраля в «Чижовка-Арене» пройдут матчи мировой группы Кубка Федерации. В нынешнем сезоне белоруски впервые вошли в восьмерку сильнейших команд мира. И в эти выходные наша команда сыграет с соперницами из Нидерландов. Мы собрали в этом материале факты об одной из представительниц белорусской команды – 22-летней теннисистке Александре Саснович. По словам девушки, игра дома – в Беларуси мотивирует, потому что очень важно чувствовать поддержку родных.

В теннис Александру привел отец В 8 лет отец привел Сашу или Шуру (так ее нежно называет папа) в секцию тенниса. Александр Саснович сам в юношестве профессионально играл в хоккей, а теннисом занимался на любительском уровне. Но это увлечение помогло привести юную Сашу на корт. Девочка довольно быстро начала показывать результаты и стала профессионально расти. А когда Александре исполнилось 12 лет, она приняла участие в международном турнире, после которого захотела заниматься теннисом на более серьезном уровне. И сейчас отец поддерживает дочь в ее спортивной карьере. Он признается, что старается никак не комментировать технические моменты, потому что это задача тренера. Но если дочка просит совета, то никогда не отказывает. Наоборот, Александра Сасновича радует, что они с дочерью до сих пор не потеряли контакт.

Поддерживает приятельские, но не дружеские отношения с теннисистками Девушка признается, что в любой ситуации она всегда хочет оставаться человеком, но на корте ее основной целью является победа. Поэтому неважно, кто находится на противоположной стороне корта. Александра Саснович не раз заявляла, что у нее нет подруг в теннисе – есть хорошие знакомые, коллеги и приятели. Спортсменка со всеми старается поддерживать теплые отношения, но не дружеские. Считает, что близкая дружба с теннисистами может сильно помешать во время важного матча, если придется играть друг против друга. Это убеждение помогает Александре побеждать и достигать своих целей. Девушка рассказывала, что у нее много друзей вне корта, но «дружба в спорте – достаточно сложный момент».

Талисман – помидорчик Во время одного из интервью теннисистка призналась, что у нее есть талисман – помидорчик. Александра купила его во Франции. Кстати, эта страна является наиболее комфортной для нашей спортсменки. Саша старается не расставаться с помидорчиком. Он сделан из пластилина. А еще перед выходом на корт у Александры Саснович и ее отца есть специальные ритуалы. Папа особым способом желает дочери удачи во время матча.

На корте борются два «Я» Перед матчами теннисистка пытается всегда настроиться на позитив. На корте старается поддерживать себя самостоятельно. Внутри нее во время соревнования будто бы два человека – сама Саша и голос. С ним девушка может побеседовать, он говорит спортсменке немного потерпеть, если игра трудная. Это второе «я», по словам теннисистки, «помогает ей, подсказывает».

Считает, что пока отношения мешают тренировкам и выступлениям Александра заявляет, что на отношения надо уделять время, поэтому пока они принесены в жертву спортивной карьере. Девушка признается, что не одинока, потому что у нее есть замечательная семья и друзья, от которых она получает поддержку. Теннисистке 22 года и она приняла взвешенное решение отложить личную жизнь, например, до 26 лет. Александра не переживает по этому поводу, потому что уверена, что все сложится само собой. А на короткие романы ей не хочется тратить время. Спортсменка отмечает, что главный пример для нее – это родители, которые подняли очень высокую планку. А сейчас надо сосредоточиться на спортивных успехах.