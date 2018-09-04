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«Не вижу серьёзной угрозы для жителей». Продукты с ГМО: как проверяют продукты питания в Беларуси

04 сентября 2018 07:28
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Новости Беларуси. Ежегодно около тысячи товаров в нашей стране проверяют на содержание ГМО. К слову, в Беларуси продажа продуктов питания с генномодифицированными организмами не запрещена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но они должны иметь определенную маркировку.

«Не вижу серьёзной угрозы для жителей». Продукты с ГМО: как проверяют продукты питания в Беларуси-1

Кроме того, существует ряд продуктов, которые подлежат обязательному контролю. В их числе – кукуруза, продукты из сои и картофельные чипсы. Содержание ГМО в продуктах питания белорусские ученые контролируют с 2008 года.

«Не вижу серьёзной угрозы для жителей». Продукты с ГМО: как проверяют продукты питания в Беларуси-4

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:
У нас есть система лабораторий, которая контролирует качество продуктов – наличие или отсутствие ГМО. Все эти компоненты дают гарантию нашему гражданину, что он ест безопасную пищу. Более того, серьезных доказательств вреда ГМО в научной литературе нет. А для того чтобы потребитель имел право выбора в случае, если превышены пороговые значения ГМО, продукция маркируется. Поэтому я не вижу серьезной угрозы для жителей нашей страны.

Отметим, в нашей стране не выращивают трансгенные растения. А продукты с содержанием ГМО поступают к нам из-за рубежа. Так, в 2017 году площадь, занятая генномодифицированными растениями, составила 190 миллионов гектаров в 67 странах. Лидируют США, Бразилия, Аргентина, Канада и Индия.

# Еда # общество # Александр Кильчевский # Фотофакт

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