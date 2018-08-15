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На подготовку ко II Европейским играм выделят 77 миллионов рублей

15 августа 2018 17:38
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Новости Беларуси. 77 миллионов рублей выделят на подготовку ко II Европейским играм из резервного фонда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На подготовку ко II Европейским играм выделят 77 миллионов рублей-1

Соответствующий указ подписал 15 августа глава государства. Средства направят на проведение работ по капитальному и текущему ремонту, благоустройство Дворца спорта, республиканских центров олимпийской подготовки по гребным видам спорта и по теннису, подготовку спортивных объектов по месту проживания участников спортивного форума.

На подготовку ко II Европейским играм выделят 77 миллионов рублей-4

Кроме того, часть денежных средств уйдет на размещение тематических материалов в ведущих европейских СМИ, организацию и проведение допинг-контроля спортсменов, приобретение услуг программно-технического блока для проведения соревнований.

# Европейские игры # Фотофакт

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