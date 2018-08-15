На подготовку ко II Европейским играм выделят 77 миллионов рублей

Новости Беларуси. 77 миллионов рублей выделят на подготовку ко II Европейским играм из резервного фонда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ подписал 15 августа глава государства. Средства направят на проведение работ по капитальному и текущему ремонту, благоустройство Дворца спорта, республиканских центров олимпийской подготовки по гребным видам спорта и по теннису, подготовку спортивных объектов по месту проживания участников спортивного форума.