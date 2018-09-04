Арина Соболенко завершила выступление на US Open в одиночном и парном разрядах

Новости Беларуси. Арина Соболенко завершила свое выступление на US Open и в одиночном, и в парном разрядах.

Теннисистка проиграла сопернице из Японии – Наоми Осаке – в 1/8 финала со счетом 3:6, 6:2, 4:6. Встреча продолжалась почти два часа. Напомним, ранее Осака обыграла белоруску Александру Саснович.

Спустя несколько часов Арина вышла на корт вместе с Се Шувэй из Китая. Соперницами девушек были Элизой Мертенс из Бельгии и Деми Схюрс из Голландии. Дуэт, в котором играла Арина, уступил со счетом 5:7, 4:6.

Арина Соболенко:

Спасибо US Open, это была отличная неделя здесь. Я вынесла из этого урок и вернусь в следующем году намного сильнее

Все белорусские теннисистки завершили выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

Ранее Арина Соболенко завоевала свой первый титул в карьере на турнире в Нью-Хейвене.