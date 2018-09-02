Соболенко одолела 5 ракетку мира и вышла в четвёртый круг US Open, Саснович закончила выступление в третьем

В первом сете Арине пришлось сложновато, поскольку требовалось время на привыкание к манере игры соперницы. Квитова играла хорошо, плюс к этому у неё стабильно хорошие подачи, но Соболенко не позволяла чешке расслабиться, вынуждая ошибаться. В определённый момент Петра довела счёт до 5:5, но всё равно не смогла взять сет, уступив со счётом 6:7.

Во втором сете Квитова уже не была способна противостоять давлению белоруски, в результате чего поединок закончился довольно быстро и со счётом 6:1 в пользу Соболенко.

Арина продолжает делать всё возможное, чтобы побеждать оппонентов в двух сетах и экономить силы. Вероятно, это стало одной из составляющих победного шествия белорусской спортсменки на турнире в Нью-Хейвене.

В четвёртом круге Соболенко встретится с японкой Наоми Осакой (19 WTA), которая выбила из турнира Александру Саснович (33 WTA).

Для Саснович игра с Осакой сложилась крайне неудачно. В карьере Александры бывали разгромные счёты, например, в сентябре 2017 на турнире Wuhan Open она проиграла немке Андреа Петкович 6:1, 6:1. Однако в этот раз что-то пошло сильно не так.