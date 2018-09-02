Соболенко одолела 5 ракетку мира и вышла в четвёртый круг US Open, Саснович закончила выступление в третьем
Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в четвёртый круг US Open, Александра Саснович закончила выступление в третьем раунде турнира.
В третьем круге Соболенко (20 WTA) смогла в двухсетовом поединке одолеть чешку Петру Квитову (5 WTA). Матч продолжался 1 час 26 минут.
В первом сете Арине пришлось сложновато, поскольку требовалось время на привыкание к манере игры соперницы. Квитова играла хорошо, плюс к этому у неё стабильно хорошие подачи, но Соболенко не позволяла чешке расслабиться, вынуждая ошибаться. В определённый момент Петра довела счёт до 5:5, но всё равно не смогла взять сет, уступив со счётом 6:7.
Фото: Jimmie48 Photography
Во втором сете Квитова уже не была способна противостоять давлению белоруски, в результате чего поединок закончился довольно быстро и со счётом 6:1 в пользу Соболенко.
Арина продолжает делать всё возможное, чтобы побеждать оппонентов в двух сетах и экономить силы. Вероятно, это стало одной из составляющих победного шествия белорусской спортсменки на турнире в Нью-Хейвене.
В четвёртом круге Соболенко встретится с японкой Наоми Осакой (19 WTA), которая выбила из турнира Александру Саснович (33 WTA).
Для Саснович игра с Осакой сложилась крайне неудачно. В карьере Александры бывали разгромные счёты, например, в сентябре 2017 на турнире Wuhan Open она проиграла немке Андреа Петкович 6:1, 6:1. Однако в этот раз что-то пошло сильно не так.
Фото: Jimmie48 Photography
Наоми Осака победила Саснович за 50 минут со счётом 6:0, 6:0. Можно предположить, что одной из причин такого результата является проблема с коленом. В предыдущем матче Александра брала медицинский тайм-аут.