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В Испании прошёл масштабный митинг с требованием отставки правительства

09 июня 2025 07:13
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Многотысячный антиправительственный протест прошел в испанской столице. Митингующие заняли почти весь центр города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании прошёл масштабный митинг с требованием отставки правительства-2

Организатор митинга – оппозиционная консервативная Народная партия – смогла собрать около 100 тысяч граждан. Протестующие выступили с призывом отправить в отставку кабмин. Причиной недовольства стала серия скандалов, связанных с властями Испании. В них оказались втянуты участники семьи и ближайшее окружение испанского премьера. Предыдущая крупная акция протеста из-за политики правительства состоялась в Мадриде в мае 2024 года. Тогда она была связана среди прочего с законом об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу, который продвигал кабмин.

# Протесты в Испании

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