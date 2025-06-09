В Испании прошёл масштабный митинг с требованием отставки правительства

Организатор митинга – оппозиционная консервативная Народная партия – смогла собрать около 100 тысяч граждан. Протестующие выступили с призывом отправить в отставку кабмин. Причиной недовольства стала серия скандалов, связанных с властями Испании. В них оказались втянуты участники семьи и ближайшее окружение испанского премьера. Предыдущая крупная акция протеста из-за политики правительства состоялась в Мадриде в мае 2024 года. Тогда она была связана среди прочего с законом об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу, который продвигал кабмин.