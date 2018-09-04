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Президент ЕОК на встрече с Александром Лукашенко: «Уверен в том, что мы сможем организовать прекрасные Европейские игры»

04 сентября 2018 10:57
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Новости Беларуси. 4 сентября Александр Лукашенко встретился с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Менее года осталось до проведения в Беларуси II Европейских игр.

Президент ЕОК на встрече с Александром Лукашенко: «Уверен в том, что мы сможем организовать прекрасные Европейские игры»-1

Спортивный функционер положительно оценил ход подготовки к соревнованиям и отметил, что оргкомитету остается уладить лишь некоторые технические моменты – все основные вопросы уже успешно решены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приятно в очередной раз встретиться с вами, сверить часы по главным нашим направлениям действий. Главное, конечно, это наша европейская Олимпиада. Мы немало сделали в этом направлении. Но я думаю, как всегда, есть какие-то недоделки, недоработки. И я хотел бы из первых уст услышать, что мы еще должны сделать ко вторым нашим Олимпийским играм.

Президент ЕОК на встрече с Александром Лукашенко: «Уверен в том, что мы сможем организовать прекрасные Европейские игры»-4

Янез Кочиянчич, глава Европейских олимпийских комитетов:
На мой взгляд, подготовка к Европейским играм идет очень хорошо. У вас прекрасные кадровые ресурсы, люди очень усердно работают, и мы стараемся оказать им максимальную поддержку. Я уверен в том, что мы сможем организовать прекрасные Европейские игры. В первую очередь такую уверенность нам дает международная обстановка.

Янез Кочиянчич также поблагодарил руководство Беларуси за введение безвизового режима для гостей и участников соревнований.

Напомним, Европейские игры проводятся раз в четыре года. В Минске в 2019 году атлеты разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Причем состязания в десяти из них станут квалификационными к Олимпиаде в Токио.

Президент ЕОК на встрече с Александром Лукашенко: «Уверен в том, что мы сможем организовать прекрасные Европейские игры»-7

# Европейские игры # Янез Кочиянчич # Фотофакт

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