Президент ЕОК на встрече с Александром Лукашенко: «Уверен в том, что мы сможем организовать прекрасные Европейские игры»

Новости Беларуси. 4 сентября Александр Лукашенко встретился с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочиянчичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Менее года осталось до проведения в Беларуси II Европейских игр.

Спортивный функционер положительно оценил ход подготовки к соревнованиям и отметил, что оргкомитету остается уладить лишь некоторые технические моменты – все основные вопросы уже успешно решены. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приятно в очередной раз встретиться с вами, сверить часы по главным нашим направлениям действий. Главное, конечно, это наша европейская Олимпиада. Мы немало сделали в этом направлении. Но я думаю, как всегда, есть какие-то недоделки, недоработки. И я хотел бы из первых уст услышать, что мы еще должны сделать ко вторым нашим Олимпийским играм.