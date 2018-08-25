Арина Соболенко завоевала первый в карьере титул WTA. Девять исторических фото

Победа принесла Арине 470 очков. Это значит, что на следующей неделе белоруска дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.

Новости Беларуси. 20-летняя Арина Соболенко выиграла первый титул в карьере. В финале турнира в Нью-Хейвене белоруска обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (6:1, 6:4). Призовой фонд турнира – 799 тыс. долларов.

Первая ракетка Беларуси стала второй 20-летней теннисисткой, которая выиграла турнир в американском Нью-Хейвене. Впервые, восемь лет назад, это сделала датская теннисистка Каролин Возняцки.

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Отметим, Соболенко стала третьей белоруской, которой удалось выиграть турнир категории «Премьер» WTA. До Арины достигнуть этого удалось Виктории Азаренко и Наталье Зверевой.

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