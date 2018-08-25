Прямой эфир

Арина Соболенко завоевала первый в карьере титул WTA. Девять исторических фото

25 августа 2018 22:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 20-летняя Арина Соболенко выиграла первый титул в карьере. В финале турнира в Нью-Хейвене белоруска обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро (6:1, 6:4). Призовой фонд турнира – 799 тыс. долларов.

Победа принесла Арине 470 очков. Это значит, что на следующей неделе белоруска дебютирует в топ-20 мирового рейтинга.  

Арина Соболенко завоевала первый в карьере титул WTA. Девять исторических фото-1

Первая ракетка Беларуси стала второй 20-летней теннисисткой, которая выиграла турнир в американском Нью-Хейвене. Впервые, восемь лет назад, это сделала датская теннисистка Каролин Возняцки.

Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко

Отметим, Соболенко стала третьей белоруской, которой удалось выиграть турнир категории «Премьер» WTA. До Арины достигнуть этого удалось Виктории Азаренко и Наталье Зверевой. 

«Я буду помнить этот день всю мою жизнь»: Соболенко о победе на турнире в Нью-Хейвене  

# Теннис # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко сыграет в финале турнира в Нью-Хейвене с испанкой Карлой Суарес-Наварро
25 августа 2018 17:31

Арина Соболенко сыграет в финале турнира в Нью-Хейвене с испанкой Карлой Суарес-Наварро

Белорусские спортсменки Худенко и Ноздрёва взяли две бронзы на ЧМ по гребле в Португалии
25 августа 2018 14:28

Белорусские спортсменки Худенко и Ноздрёва взяли две бронзы на ЧМ по гребле в Португалии

Гродненский «Неман» в третий раз выиграл Кубок Салея
24 августа 2018 20:32

Гродненский «Неман» в третий раз выиграл Кубок Салея