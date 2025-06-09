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Глава МИД Беларуси 9 июня направится в Москву с официальным визитом

09 июня 2025 06:22
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Минск – Москва: ближайшим союзником и главным партнером Беларуси остается Российская Федерация. Для обсуждения ряда вопросов двусторонней повестки с двухдневным визитом в Москву сегодня, 9 июня, направится министр иностранных дел. Запланированы переговоры Максима Рыженкова с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Беларуси 9 июня направится в Москву с официальным визитом-2

Белорусско‑российские отношения достигли беспрецедентного уровня развития по всем направлениям сотрудничества, в том числе в рамках Союзного государства. В 2024 году удалось сохранить положительную динамику поставок продукции на этот наиважнейший рынок, обеспечив достойный прирост экспорта к ранее сформированной высокой базе (+4,8 %). Тон всей союзной повестке задает высокий уровень доверительных личных отношений Президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин регулярно встречаются, постоянно проводят телефонные разговоры. Выступая в Совете Федерации в марте 2025 года, наш Президент подчеркнул, что, несмотря на разный ресурсный потенциал Беларуси и России, мы очень органично дополняем друг друга и объединяем преимущества наших стран по всем направлениям развития. Цель и ближайшая основная задача – обеспечить реализацию единой скоординированной промышленной, технологической политики.

# Максим Рыженков # Союзное государство # Сергей Лавров

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