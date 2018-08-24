Как отдыхает, чего боится и что слушает первая ракетка Беларуси? Instagram-обзор страницы Арины Соболенко

Новости Беларуси. На нынешней неделе Арина Соболенко вошла в топ-25 лучших теннисисток планеты.

20-летняя спортсменка поднялась на девять позиций. Это произошло благодаря успешному выступлению на турнире в Цинциннати, где Арина смогла дойти до полуфинала. В нем она уступила первой ракетке мира Симоне Халеп.

В рамках еженедельной рубрики Instagram-обзор мы посмотрим, что на своей странице публикует Арина Соболенко – первая ракетка Беларуси.

На аккаунт девушки подписаны более 32 тысяч человек – болельщики со всего мира.

Источник фото: instagram.com/sabalenka_aryna. В тексте использованы материалы tennis.by.