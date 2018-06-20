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Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию

20 июня 2018 17:01
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Новости Беларуси. Весь день на площадке проходят генеральные прогоны торжественной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию-1

Все детали шоу тщательно прорабатываются. Организаторы ожидают заполненные трибуны. А я отмечу, что стадион вмещает более 20 тысяч зрителей. В начале открытия красочным станет музыкально-спортивное представление. Более сотни участников перфоменса вынесут на поле большой белорусский флаг. Здесь же своё эффектное выступление покажут и черлидеры.

Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию-4

Виктория Ходосок, СТВ:
Откроют стадион спустя 6 лет. Всё это время шла его реконструкция. На спортивной арене работали почти 200 тысяч человек. Потому торжественная церемония должно пройти красочно и безупречно. Нам удалось увидеть репетицию. Давайте посмотрим.

Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию-7

Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию-9

Согласно сценплану – вот так будет выглядеть пролог завтрашнего перфоманса. Шаг за шагом, участники тщательно отрабатывают каждый элемент всех движений. Несмотря на жаркую погоду, возможно, изнурительный график и даже волнение, которое очень умело скрывают. Именно их выступление начнёт красочную церемонию долгожданного открытия стадиона «Динамо».

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Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию-12

Все детали важного процесса – скорее сюрприз для зрителей. Которых, завтра, должно прийти более 20 тысяч. Зрелищным станет момент запуска обратного отсчёта до II Европейских игр. До них останется ровно год.

Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию-15

Правда, подробности действа не раскрываются. Организаторы уверяют, что ждёт публику ещё много креативных идей.

«Ожидается приезд президента Международной ассоциации лёгкой атлетики». Стадион «Динамо» в ожидании церемонии открытия

Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию-18

За событиями на стройплощадке, на протяжении всего времени, с интересом наблюдала вся страна. Да и не только. В стороне впечатлялись, обсуждала и спорила. Но масштабность и оснащённость арены всё же лучше оценивать внутри «спортивной» чаши. Над которой уже 21 июня раздадутся красочные залпы фейерверка.

# Легкая атлетика # Фотофакт

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