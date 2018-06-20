Репетиции в режиме нон-стоп. Стадион «Динамо» готовится к открытию

Новости Беларуси. Весь день на площадке проходят генеральные прогоны торжественной церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все детали шоу тщательно прорабатываются. Организаторы ожидают заполненные трибуны. А я отмечу, что стадион вмещает более 20 тысяч зрителей. В начале открытия красочным станет музыкально-спортивное представление. Более сотни участников перфоменса вынесут на поле большой белорусский флаг. Здесь же своё эффектное выступление покажут и черлидеры.

Виктория Ходосок, СТВ:

Откроют стадион спустя 6 лет. Всё это время шла его реконструкция. На спортивной арене работали почти 200 тысяч человек. Потому торжественная церемония должно пройти красочно и безупречно. Нам удалось увидеть репетицию. Давайте посмотрим.

Согласно сценплану – вот так будет выглядеть пролог завтрашнего перфоманса. Шаг за шагом, участники тщательно отрабатывают каждый элемент всех движений. Несмотря на жаркую погоду, возможно, изнурительный график и даже волнение, которое очень умело скрывают. Именно их выступление начнёт красочную церемонию долгожданного открытия стадиона «Динамо». «Атлетам понравится наш новый стадион». Меньше суток остаётся до открытия обновлённого стадиона «Динамо» в Минске

Все детали важного процесса – скорее сюрприз для зрителей. Которых, завтра, должно прийти более 20 тысяч. Зрелищным станет момент запуска обратного отсчёта до II Европейских игр. До них останется ровно год.

Правда, подробности действа не раскрываются. Организаторы уверяют, что ждёт публику ещё много креативных идей. «Ожидается приезд президента Международной ассоциации лёгкой атлетики». Стадион «Динамо» в ожидании церемонии открытия