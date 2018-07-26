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В Беларуси ищут лучшую песню для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр

26 июля 2018 19:27
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Новости Беларуси. Музыка, которая звучит в сердцах спортивных болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ищут лучшую песню для церемоний открытия и закрытия Европейских игр. Ее выберут после общественного обсуждения. В Белгосфилармонии сегодня прошел второй этап конкурса.

В Беларуси ищут лучшую песню для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр-1

Конкурс и требования к композиции были объявлены еще летом 2017-го. Песня должна отражать тему единения народов, мирного спортивного соревнования и гостеприимства Беларуси. Поступило 18 заявок. В том числе из Молдовы, Аргентины и Японии. Во второй тур вышли только 5 композиций. Все они написаны белорусскими музыкантами.

В Беларуси ищут лучшую песню для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр-4

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Песня должна лечь на душу, потому что когда исполнитель перед многотысячным стадионом, то эту песню должны подхватить аплодировать, пританцовывать.

В Беларуси ищут лучшую песню для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр-7

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:
Спортивные мероприятия – они массовые, общенародные. И дети туда приходят. Это должно нравится всем.

В Беларуси ищут лучшую песню для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр-10

Кроме того, что песня и имена музыкантов войдут в историю II Европейских игр, победители получат и денежные призы. От 1200 до двух с половиной тысяч рублей.

# Европейские игры # Культура # Ирина Дрига # Василий Раинчик # Фотофакт

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