В Беларуси ищут лучшую песню для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр
Новости Беларуси. Музыка, которая звучит в сердцах спортивных болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси ищут лучшую песню для церемоний открытия и закрытия Европейских игр. Ее выберут после общественного обсуждения. В Белгосфилармонии сегодня прошел второй этап конкурса.
Конкурс и требования к композиции были объявлены еще летом 2017-го. Песня должна отражать тему единения народов, мирного спортивного соревнования и гостеприимства Беларуси. Поступило 18 заявок. В том числе из Молдовы, Аргентины и Японии. Во второй тур вышли только 5 композиций. Все они написаны белорусскими музыкантами.
Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
Песня должна лечь на душу, потому что когда исполнитель перед многотысячным стадионом, то эту песню должны подхватить аплодировать, пританцовывать.
Василий Раинчик, народный артист Беларуси:
Спортивные мероприятия – они массовые, общенародные. И дети туда приходят. Это должно нравится всем.
Кроме того, что песня и имена музыкантов войдут в историю II Европейских игр, победители получат и денежные призы. От 1200 до двух с половиной тысяч рублей.