В Беларуси ищут лучшую песню для церемоний открытия и закрытия II Европейских игр

Новости Беларуси. Музыка, которая звучит в сердцах спортивных болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси ищут лучшую песню для церемоний открытия и закрытия Европейских игр. Ее выберут после общественного обсуждения. В Белгосфилармонии сегодня прошел второй этап конкурса.

Конкурс и требования к композиции были объявлены еще летом 2017-го. Песня должна отражать тему единения народов, мирного спортивного соревнования и гостеприимства Беларуси. Поступило 18 заявок. В том числе из Молдовы, Аргентины и Японии. Во второй тур вышли только 5 композиций. Все они написаны белорусскими музыкантами.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Песня должна лечь на душу, потому что когда исполнитель перед многотысячным стадионом, то эту песню должны подхватить аплодировать, пританцовывать.

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:

Спортивные мероприятия – они массовые, общенародные. И дети туда приходят. Это должно нравится всем.