Актуальная информация для спортсменов и болельщиков: «Карту гостя II Европейских игр» готовят в Минске

Новости Беларуси. Ожидается, что пластиковые носители поступят в продажу уже в начале декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно начнется и реализация билетов на спортивные состязания.

В «Карте гостя» будет собрана вся актуальная информация для спортсменов и болельщиков. Например, месторасположение стадионов, спорткомплексов и арен. Кроме того, благодаря ей туристы смогут посетить главные достопримечательности столицы, подобрать гостиницу, взять на прокат автомобиль или велосипед.

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:

В настоящее время мы реализуем «Карту гостя», в которую включено более 130 объектов. Сегодня мы работаем над тем, чтобы этот проект расширить ко II Европейским играм, добавив туда объекты, которые будут интересны участникам и болельщикам II Европейских игр. В первую очередь, это, конечно, музеи, галереи, зоопарк, аквапарк.

Сейчас мы уточняем размеры бонусов и скидок.

Также в столичной мэрии 3 сентября обсудили благоустройство города. Планируется, что ко II Европейским играм площади, бульвары и зоны отдыха украсят декоративные растения, специалисты приведут в порядок тротуары и дорожное покрытие. Преобразятся на столичных улицах и рекламные тумбы. Уже разработано несколько новых вариантов конструкций, в том числе и с подсветкой.