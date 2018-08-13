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Два транспортных терминала появятся в столице к началу II Европейских игр

13 августа 2018 18:05
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Новости Беларуси. Выделенные полосы для автобусов, сопровождение транспорта участников экипажами ГАИ – только часть мер, которые помогут ускорить движение между главными спортивными аренами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На время проведения Европейских игр в столице появятся два дополнительных транспортных терминала. Специальную платформу с повышенным уровнем безопасности организуют на проспекте Дзержинского. Правда, попасть сюда можно будет только по аккредитации.

Еще один пересадочный пункт появится на Городском Валу. Им смогут воспользоваться не только спортсмены, но и болельщики. Из центра города можно будет без труда добраться до стадионов, гостиниц и тренировочных баз.

Два транспортных терминала появятся в столице к началу II Европейских игр-1

Александр Фомин, начальник управления организации перевозок ГП «Минсктранс»:
Эта площадка будет конструктивно выделена, будут стоять навесы, как на остановочных пунктах, табло электронные. Спортсмены будут знать, какой куда автобус отправляется.

Кроме того, к началу проведения II Европейских игр столичные автопарки пополнят 300 новых автобусов «МАЗ» и 60 электробусов. Для туристов в дополнительно будут работать 18 экскурсионных автобусов.

# Европейские игры # общество # Александр Фомин # Фотофакт

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