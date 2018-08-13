Два транспортных терминала появятся в столице к началу II Европейских игр

Новости Беларуси. Выделенные полосы для автобусов, сопровождение транспорта участников экипажами ГАИ – только часть мер, которые помогут ускорить движение между главными спортивными аренами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На время проведения Европейских игр в столице появятся два дополнительных транспортных терминала. Специальную платформу с повышенным уровнем безопасности организуют на проспекте Дзержинского. Правда, попасть сюда можно будет только по аккредитации.

Еще один пересадочный пункт появится на Городском Валу. Им смогут воспользоваться не только спортсмены, но и болельщики. Из центра города можно будет без труда добраться до стадионов, гостиниц и тренировочных баз.