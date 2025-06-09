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Самый высокий железнодорожный мост в мире открыт в Индии

09 июня 2025 07:34
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В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост. Он пересекает реку Чинаб на севере и соединяет Кашмирскую долину с остальной частью страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый высокий железнодорожный мост в мире открыт в Индии-2

Это уникальный объект протяженностью более километра и высотой 359 метров над уровнем моря. Торжественно открыл движение по мосту премьер-министр Индии. Он отметил, что путепровод является исключительным образцом современной архитектуры и инженерного искусства. Чтобы возвести его в сложных условиях Гималаев было потрачено более 160 миллионов долларов и потребовалось несколько десятилетий. Конструкция спроектирована так, чтобы выдерживать землетрясения, значительные перепады температур и сильные ветры. При этом поезда смогут курсировать по мосту со скоростью до 100 километров в час.

# Индия

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