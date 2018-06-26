Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр

Новости Беларуси. Соответствующий договор мобильный оператор подписал с фондом «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

МТС примет участие в предоставлении инновационных решений для спортивного форума и строительстве технической инфраструктуры.

Сердце соревнований – минский стадион «Динамо». Несмотря на то, что арена рассчитана более чем на двадцать тысяч человек, голосовой связью и качественным мобильным интернетом будут обеспечены все зрители. Специалисты МТС использовали мировой опыт: базовые станции спланированы с учетом пропуска пикового трафика. Мобильный оператор увеличит емкость сети и на других спортивных объектах.

Владимир Карпович, генеральный директор СООО «Мобильные телесистемы»:

II Европейские игры – знаковое событие для страны. Для компании МТС почетно сформировать свой вклад в развитие международного имиджа нашего государства. Мы выражаем готовность – обеспечить все необходимые приготовления и развитие нашей инфраструктуры для проведения данного мероприятия.

Георигий Катулин, директор фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:

Компания МТС еще раз продемонстрировала свое желание и добрую волю поддерживать социально значимые проекты.



