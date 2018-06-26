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Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр

26 июня 2018 18:21
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Новости Беларуси. Соответствующий договор мобильный оператор подписал с фондом «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр -1

МТС примет участие в предоставлении инновационных решений для спортивного форума и строительстве технической инфраструктуры.

Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр -4

Сердце соревнований – минский стадион «Динамо». Несмотря на то, что арена рассчитана более чем на двадцать тысяч человек, голосовой связью и качественным мобильным интернетом будут обеспечены все зрители. Специалисты МТС использовали мировой опыт: базовые станции спланированы с учетом пропуска пикового трафика. Мобильный оператор увеличит емкость сети и на других спортивных объектах.

Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр -7

Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр -9

Владимир Карпович, генеральный директор СООО «Мобильные телесистемы»:
II Европейские игры – знаковое событие для страны. Для компании МТС почетно сформировать свой вклад в развитие международного имиджа нашего государства. Мы выражаем готовность – обеспечить все необходимые приготовления и развитие нашей инфраструктуры для проведения данного мероприятия.

Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр -12

Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр -14

Георигий Катулин, директор фонда «Дирекция вторых Европейских игр 2019 года»:
Компания МТС еще раз продемонстрировала свое желание и добрую волю поддерживать социально значимые проекты.

Помимо спортивных трибун, мобильную связь улучшат и на главных железнодорожных магистралях Беларуси. Дополнительные вышки заработают и в международных пунктах пропуска. Что касается воздушной гавани, в аэропорту уже работает связь четвертого поколения, а трасса «М2 Минск – Национальный аэропорт "Минск"» на 100 % обеспечена покрытием 4G.

Компания МТС выступит национальным партнером II Европейских игр -17

# Реклама # Владимир Карпович # Георигий Катулин # Фотофакт

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