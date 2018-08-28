Что было: Белоруски на US Open/ Беженцы стучатся в наш дом

Покорительницы сердец и кортов

Пока нет хоккея, интересного европейского футбола, какого ждем мы от нашего бессменного лидера – БАТЭ (завтра вечером, правда, посмотрим ответный матч с голландским ПСВ), будем наблюдать за теннисом. Тем более, что наши симпатичные спортсменки своей изящной игрой поднимают нам настроение. В прошедшую субботу Арина Соболенко победила в американском Нью-Хейвене испанку и впервые в карьере завоевала титул в категории «Премьер». А еще вошла в двадцатку сильнейших одиночек. Сегодня ночью Виктория Азаренко, пока нянька кормила и развлекала ее полуторагодовалого сына Лео, сражалась на корте со словачкой Викторией Кужмовой. В схватке двух Викторий победа досталась нашей. В следующем раунде ее визави будет россиянка Дарья Гаврилова, которая занимает 24-ю позицию в рейтинге. В карьере Азаренко уже были выходы в финал – в 2012 и 2013 годах. Но оба раза она проигрывала американке Серене Уильямс. Вот бы на этот раз удача улыбнулась! В турнире среди женщин-одиночек участвуют еще три белоруски. Вера Лапко уже отметилась победным стартом, обыграв украинку Катерину Бондаренко. Далее ей предстоит матч против бельгийской теннисистки Элизе Мертенс. Соперницей первой ракетки Беларуси Арины Соболенко выступит американка Даниэле Коллинз. Александра Саснович поборется против швейцарки Белинды Бенчич.

Страна открытых дверей

Согласитесь, что некоторые из нас с иронией реагируют на то, когда Беларусь называют островком безопасности. Или на видеоролик «Беларусь – страна для жизни», который часто крутится по телеканалам. Но если познакомиться с соответствующей статистикой, ирония пропадает. Сегодня представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Жан-Ив Бушарди назвал журналистам кое-какие цифры. Например, в первом полугодии текущего года более 450 иностранцев попросили у правительства Беларуси убежище или дополнительную защиту. А вообще сейчас у нас проживают до 2,3 тысячи человек, имеющих статус беженца. По понятным причинам больше всего украинцев – почти 95 процентов. Жители Гомельщины и Бресчины не могут не помнить, как принимали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев. Большой наплыв их был в разгар войны на Донбассе. Остальные – сирийцы, узбеки, из Ирана и Йемена. К концу года, считает сотрудник ООН, общее число ходатайствующих о предоставлении приюта может достигнуть тысячи. Не исключено, что люди и далее будут к нам приезжать, чтобы остаться. Сегодня вся благополучная Европа очень озадачена вопросом «Что делать с мигрантами?» и не находит на него ответа. У нас такой проблемы нет. Более того, два года назад в Беларуси упростили процедуру получения статуса беженца.

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В.Д.