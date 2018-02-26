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«Будет визой в нашу страну». Что известно о билетах на Евроигры-2018

26 февраля 2018 19:39
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Новости Беларуси. Не менее 800 тысяч  – такое количество билетов планируют продать организаторы вторых Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Будет визой в нашу страну». Что известно о билетах на Евроигры-2018-1

  

В Минске выбрали официального оператора для их реализации. Долгожданный момент – продажа – начнется уже летом. Сделаны они будут на специальной бумаге с множеством степеней защиты, чтобы избежать подделки. Кроме того, первых болельщиков у кассы ждут сюрпризы.  

«Будет визой в нашу страну». Что известно о билетах на Евроигры-2018-4

  

Кирилл Сущинский, директор компании по реализации билетов:  
Это будет либо сувенирная продукция, либо билеты на другие соревнования. Будем прорабатывать еще с дирекцией этот вопрос. Билет будет визой в нашу страну. То есть человек сможет совершенно свободно приехать на машине, на автобусе, на поезде, на самолете – как ему удобно. И оставаться в Беларуси в течение всего срока проведения соревнований.  

Во избежание спекуляции и казусов каких-то с билетами, цены как для белорусов, так и для иностранцев будут одинаковыми. Возможно, только даты продаж будут несколько разные.  

Напоминаем: Евроигры пройдут в Минске в следующем году с 21 по 30 июня. В программе соревнований 15 видов спорта.  

# Фотофакт # Европейские игры # Кирилл Сущинский

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