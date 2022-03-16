«У любой хозяйки всегда должен быть продуктовый чемоданчик». Что туда положить?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Нужен был и раньше, и сейчас, и завтра. Конечно, у любой хозяйки всегда должен быть продуктовый чемоданчик на случай войны, неплановых гостей, дополнительных каких-то мероприятий. Поэтому, конечно же, такой чемоданчик должен быть у каждой хорошей хозяйки. Что касается других моментов, правильно сказано: лучше выполняйте качественно свою работу, работайте. Есть профильные министерства. У нас никогда глава государства не бросал человека в беде и никогда не отказывался решать какие-то глобальные вопросы. И сейчас он этим же тоже занимается вместе с профильными министерствами. Будет выработан комплекс мер, который позволит нашей экономике дальше развиваться и точно не падать вниз. Поэтому надо запастись чуть-чуть терпением, меньше слушать непонятные рассказы в интернете, фейки и так далее. Займитесь семьей, займитесь дополнительными какими-то благими делами. Это тоже сейчас очень хорошо. Ну, и чемоданчик должен быть.

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