Теннисистка Арина Соболенко: первые призовые на платья, шестичасовые тренировки, бойцовские качества – факты о спортсменке

Новости Беларуси. На этих выходных – 11 и 12 февраля – «Чижовка-Арена» примет матчи Кубка Федерации. Это соревнование является одним из самых крупных международных теннисных турниров среди женщин. Напомним, белоруски впервые вошли в топ-8 сильнейших мировых команд. И на домашней площадке наши теннисистки сыграют с противницами из Нидерландов. Мы знакомим вас с представительницами команды Беларуси. Об Александре Саснович, Ольге Говорцовой, Вере Лапко мы уже писали. Пришла очередь 18-летней теннисистки Арины Соболенко. Перед нынешним турниром девушка призналась, что «ей комфортно в команде и всегда приятно приезжать на матчи Кубка Федераций».

Фото: sabalenka_aryna

В теннис привел отец Отец Арины раньше занимался хоккеем и поэтому решил отдать девушку в спорт. Выбор пал на теннис, который и Арине пришелся по душе. Юная Соболенко «буквально загорелась» им. Бывали сложности – иногда хотелось уйти из спорта, бросить заниматься. Но сейчас Арина рада, что когда-то не поддалась слабости, не сдалась и продолжила тренировки. В одном из интервью спортсменка рассказала, что понимает, что все ее детство прошло на теннисном корте, но девушка ни о чем не жалеет.

Фото: sabalenka_aryna

Эталонный теннисист – Федерер Среди теннисисток Арина особенно выделяет и уважает Викторию Азаренко и Марию Шарапову. С последней, по словам девушки, у них похожая манера игры. Но теннисистка никого не хочет копировать, а старается работать над своим уникальным стилем. По словам Соболенко, перед игрой она всегда думает, как пройдет матч, настраивается. Проигрыши спортсменку мотивируют заниматься еще усерднее, а не расстраиваться. Самые лучшие качества спортсмена, по признанию Арины, – это умение быть бойцом. Это «более сильное оружие, чем талант и мастерство».

Фото: sabalenka_aryna

Среди мужчин Арина особенно выделяет швейцарца Роджера Федерера, которого называет эталонным теннисистом. Девушка вдохновлена личностью американца Андре Агасси, книгу-биографию которого читала.

Фото: sabalenka_aryna Первые призовые потратила на платья Первые заработанные деньги Арина Соболенко потратила на то, что сделало ее немного счастливее. Спортсменка купила много одежды – платьев и всевозможных кофточек. Сейчас вспоминает об этом с улыбкой. И рассказывает, что любые соревнования тяжелые, потому что надо быть всегда собранной, сконцентрированной и внимательной. К тому же каждый раз – новый соперник со своим стилем игры, под который надо подстраиваться.

Фото: sabalenka_aryna

Тренировки более 6 часов в день День теннисистки в основном проходит на корте – у Арины по четыре тренировки в день. На занятия уходит более 4 часов в день, плюс больше двух часов девушка выделяет на общую физическую подготовку. По словам Арины, она понимает, что усилия прикладываются для того, чтобы расти профессионально.

Фото: sabalenka_aryna

Когда у Арины появляется свободное время, то она проводит его в компании друзей – они гуляют по городу, фотографируются, едят сладости. Без последних Арина становится очень злой, «звереет», поэтому не может отказать себе в таком удовольствии.

Фото: sabalenka_aryna

За ее жизнью следят около 2 тысяч человек в Instagram Девушка регулярно обновляет свою страницу в Instagram, где на нее подписаны около 2 тысяч человек. Часто выкладывает фотографии с отдыха, тренировок, городов, в которых проходят турниры. Арина любит фотографироваться и делать селфи вместе со своей подругой – они часто что-то придумывают, чтобы получились интересные снимки.

Фото: sabalenka_aryna