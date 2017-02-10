Теннисистка Арина Соболенко: первые призовые на платья, шестичасовые тренировки, бойцовские качества – факты о спортсменке
Новости Беларуси. На этих выходных – 11 и 12 февраля – «Чижовка-Арена» примет матчи Кубка Федерации. Это соревнование является одним из самых крупных международных теннисных турниров среди женщин. Напомним, белоруски впервые вошли в топ-8 сильнейших мировых команд. И на домашней площадке наши теннисистки сыграют с противницами из Нидерландов.
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Пришла очередь 18-летней теннисистки Арины Соболенко. Перед нынешним турниром девушка призналась, что «ей комфортно в команде и всегда приятно приезжать на матчи Кубка Федераций».
В теннис привел отец
Отец Арины раньше занимался хоккеем и поэтому решил отдать девушку в спорт. Выбор пал на теннис, который и Арине пришелся по душе. Юная Соболенко «буквально загорелась» им. Бывали сложности – иногда хотелось уйти из спорта, бросить заниматься. Но сейчас Арина рада, что когда-то не поддалась слабости, не сдалась и продолжила тренировки. В одном из интервью спортсменка рассказала, что понимает, что все ее детство прошло на теннисном корте, но девушка ни о чем не жалеет.
Эталонный теннисист – Федерер
Среди теннисисток Арина особенно выделяет и уважает Викторию Азаренко и Марию Шарапову. С последней, по словам девушки, у них похожая манера игры. Но теннисистка никого не хочет копировать, а старается работать над своим уникальным стилем. По словам Соболенко, перед игрой она всегда думает, как пройдет матч, настраивается. Проигрыши спортсменку мотивируют заниматься еще усерднее, а не расстраиваться. Самые лучшие качества спортсмена, по признанию Арины, – это умение быть бойцом. Это «более сильное оружие, чем талант и мастерство».
Среди мужчин Арина особенно выделяет швейцарца Роджера Федерера, которого называет эталонным теннисистом. Девушка вдохновлена личностью американца Андре Агасси, книгу-биографию которого читала.
Фото: sabalenka_aryna
Первые призовые потратила на платья
Первые заработанные деньги Арина Соболенко потратила на то, что сделало ее немного счастливее. Спортсменка купила много одежды – платьев и всевозможных кофточек. Сейчас вспоминает об этом с улыбкой. И рассказывает, что любые соревнования тяжелые, потому что надо быть всегда собранной, сконцентрированной и внимательной. К тому же каждый раз – новый соперник со своим стилем игры, под который надо подстраиваться.
Тренировки более 6 часов в день
День теннисистки в основном проходит на корте – у Арины по четыре тренировки в день. На занятия уходит более 4 часов в день, плюс больше двух часов девушка выделяет на общую физическую подготовку. По словам Арины, она понимает, что усилия прикладываются для того, чтобы расти профессионально.
Когда у Арины появляется свободное время, то она проводит его в компании друзей – они гуляют по городу, фотографируются, едят сладости. Без последних Арина становится очень злой, «звереет», поэтому не может отказать себе в таком удовольствии.
За ее жизнью следят около 2 тысяч человек в Instagram
Девушка регулярно обновляет свою страницу в Instagram, где на нее подписаны около 2 тысяч человек. Часто выкладывает фотографии с отдыха, тренировок, городов, в которых проходят турниры. Арина любит фотографироваться и делать селфи вместе со своей подругой – они часто что-то придумывают, чтобы получились интересные снимки.
Текст подготовлен по материалам sb.by, souzveche.ru, sportpanorama.by, by.tribuna.com.