Самая дорогая стоит 69 белорусских рублей: какие скидки даёт Карта гостя Минска?

Новости Беларуси. В Минске, как и во многих столицах мира, существует Карта гостя. Подробнее об этом новшестве рассказала в программе «Большой город» руководитель Информационно-туристского центра «Минск».

5 вариантов карт гостя Минска: как выглядят и что дают

Елена Плис, директор Информационно-туристского центра «Минск»:

Над данным проектом мы работали совместно с «Мингорсправкой» более года. С февраля месяца проект реализован, и Карта гостя поступила в продажу. Туристам предлагается несколько вариантов Карты гостя. Для туриста это бренд, который раскручен во всем мире.

Приобретая Карту гостя, ты имеешь право пользоваться бесплатно городским общественным транспортом,

с большим процентом скидочной системы посещать музеи и объекты, которые представляют туристический интерес: гостиницы, рестораны. Специалисты просчитывали варианты данных систем скидок, и если турист активно отдыхает, ему очень выгодно приобретать эту карту. Потому что там безлимитный проезд в общественном транспорте, 10 поездок в метро бесплатно, посещение музея Великой Отечественной войны бесплатно. То есть там очень существенные преференции скидок.

Карта гостя города Минска – от одного дня до года.

Вот недавно был введен форма карты гостя города Минска, который действует год. Но она, конечно, больше рассчитана на граждан Беларуси, минчан, которым интересно познакомиться с Беларусью поближе. В Карте гостя задействованы не только объекты столицы.

Также – и Мир, и Несвиж – все, что интересно.

Такие объекты, которые поблизости располагаются. Самая дорогая карта гостя с максимальными преференциями стоит 69 белорусских рублей.

Инфраструктура для туристов в Минске: «Большой город»