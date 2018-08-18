Как предстоит благоустроить Минск ко II Европейским играм? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Навести чистоту в своем собственном доме взялись минчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Навести чистоту в своем собственном доме взялись минчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это несмотря на то, что Минск и так считается одним из чистейших городов Европы. Впереди у нас главное событие следующего лета – II Европейские игры, а значит, самое время начать подготовку к приёму тысяч иностранных гостей.
Коммунальные службы уже несколько месяцев доводят улицы столицы до совершенства. Изнаночная сторона города, а именно дворовые территории, также на непрерывном контроле. Их благоустройство проводится постоянно, работы не прекращаются даже в выходные дни. За первое полугодие уже отремонтированы свыше 500 дворов.
Юлия Костылецкая, исполняющий обязанности заместителя директора по благоустройству ЖКХ Ленинского района Минска:
Ежегодно выделяют бюджетные средства на разработку комплексного благоустройства. Предусмотрено устройство дополнительных парковочных мест, игровых площадок дошкольного и школьного возраста, устройство контейнерных площадок либо реконструкция их.
Особое внимание – фасадам жилых домов и административных зданий. В планах до конца 2018 года отремонтировать 3,5 тысячи балконов. Наиболее острая ситуация – в одном из старейших районов города – Советском. Сейчас здесь активно устраняют недостатки.
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