Как предстоит благоустроить Минск ко II Европейским играм? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Навести чистоту в своем собственном доме взялись минчане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это несмотря на то, что Минск и так считается одним из чистейших городов Европы. Впереди у нас главное событие следующего лета – II Европейские игры, а значит, самое время начать подготовку к приёму тысяч иностранных гостей.

Коммунальные службы уже несколько месяцев доводят улицы столицы до совершенства. Изнаночная сторона города, а именно дворовые территории, также на непрерывном контроле. Их благоустройство проводится постоянно, работы не прекращаются даже в выходные дни. За первое полугодие уже отремонтированы свыше 500 дворов.

Юлия Костылецкая, исполняющий обязанности заместителя директора по благоустройству ЖКХ Ленинского района Минска:

Ежегодно выделяют бюджетные средства на разработку комплексного благоустройства. Предусмотрено устройство дополнительных парковочных мест, игровых площадок дошкольного и школьного возраста, устройство контейнерных площадок либо реконструкция их.