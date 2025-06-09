Беспорядки в Лос-Анджелесе – Нацгвардия подавляет протесты против иммиграционной политики Трампа

Войска Национальной гвардии прибыли в Лос-Анджелес, чтобы подавить демонстрации против иммиграционных мер президента Дональда Трампа. Двое полицейских ранены в ходе протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспорядки начались после рейдов миграционной службы. Пограничная полиция за сутки задержала 44 человека, еще один был арестован за сопротивление. В центре города собрались более 300 демонстрантов, выступивших против действий властей. По данным очевидцев, полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Правоохранители призвали участников акции разойтись, однако ситуация оставалась напряженной. Массовые задержания мигрантов продолжаются в ряде городов США в рамках кампании против нелегальной иммиграции.