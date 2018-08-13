Что было: 5 нужных знаний о Медовом спасе/ За что чиновников ненавидит народ

Особые правила Медового спаса

Мы с вами видим, как на планете все глобально меняется. Человечество ощущает изменение климата. В Африке падает снег, а в Сибири растут тропические фрукты. Времена года тоже смещаются, частенько приходят с опозданием на неделю-другую. А мы решили опередить завтрашнее событие – рассказать о нем сегодня. Тем более, в связанных с ним традициях тоже все то ли сместилось, то ли восприниматься может с удивлением. Короче, завтра – Медовый спас, древний языческий праздник, который сейчас имеет неформальный статус народно-христианского. И вот вам 5 особенностей, которые отличают его от других.

1. В этот день запрещается употреблять мясные и молочные продукты, яйца, рыбу. Разрешалось есть овощи. Странно, как будто накануне люди не ели ни капусты, ни огурцов, ни бульбы. Особенно белорусы. Вспомнился посещавший нашу страну Стивен Сигал – с морковкой в руках. Кстати, теперь он – не просто актер, Путин назначил его спецпредставителем МИД России по вопросам гуманитарных связей с США. Появлялся у них там и француз Жерар Депардье. Но его не назначили. Зато Рамзан Кадыров присвоил ему звание почетного гражданина Чечни.

2. В Медовый спас любой бабий грех прощается. Женщинам, которые помолятся в этот день, отпускаются все грехи. Так что, если кого что беспокоит в этом тонком смысле, есть шанс зайти по пути с работы в храм и очиститься.

3. Начинается заготовка малины. Видите, как всё закручено у матери-природы! Предки только сейчас эту ягоду собирали, а в это лето малина давно уже стала вареньем или стоит перетертая в морозильниках.

4. После 14 августа в реку не заходят. Ну, если говорить о Свислочи, то в неё – ни до, ни после. Вода – в зеленой тине, рыбам не хватает кислорода, и она нагло плавает кверху брюхом прямо по центру города вдоль главных туристических маршрутов. Бывал в жару во многих столицах, через которые текут реки, нигде такой грязной воды не видел. Почему Свислочь такая зеленая?..

5. Если в этот день человек загадает желание с первой ложкой меда, то оно исполнится. Предки верили. Может, и нам стоит попробовать. В конце концов, ложка меда пищеварению не навредит.

Отправится ли министр поднимать завод?

Президент после поездки на «Гомсельмаш», тест-драйва в поле новой модели комбайна, судя по видеоотчетам белорусских телеканалов, был в хорошем настроении. А вот визит в Оршу, которую он год назад поручил вывести на уровень индустриально развитого региона, все испортил. Зоны опережающего развития, какую решено было здесь создать, пока не получается. Прибыв на здешний инструментальный завод, сразу увидел, что поручение его выполняется из рук вон плохо. Даже к приезду главы государства не подготовились как следует. «Если делаете какую-то показуху, сделайте бордюр, зачем в траву класть асфальт? Вот за что чиновников и ненавидит порой народ – за безалаберность и безобразие», – возмутился Александр Лукашенко. А ведь все в нашем государстве знают, что он такого на дух не переносит. Страна запомнила поездку Президента на Борисовдрев 5 лет назад и чем там закончилось общение для губернатора Минской области Бориса Батуры и молодого директора.

Повышенное внимание к этому заводу неслучайно. И тот же «Гомсельмаш», и МТЗ, и МАЗ, многие другие предприятия нуждаются в разного рода инструментах. Чтобы не покупать за валюту, надо делать самим. Программа импортозамещения должна работать везде. Оршанский инструментальный – хорошая для этого база, но завод надо поставить на нормальные технологические рельсы, чтобы делать классную продукцию. Однако сроки модернизации срываются, конкурсы по закупке оборудования провели, а результата нет. Министру промышленности Виталию Вовку, руководству местной вертикали и завода Президент за это поставил «двойку с минусом». Для исправления ситуации пообещал трудоустроить на завод министра. «У него выбор один, – сказал Александр Григорьевич, – или сюда, или тюрьма».

После Лукашенко посетил цеха Оршанского мясоконсервного комбината. Там ему тоже не понравилось. В частности, ведение хозяйственной деятельности, облик помещений, материальная база. К ноябрю 2020 года он распорядился навести здесь полный порядок и сделать образцовым предприятием в отрасли. В программе поездки по региону было также предприятие «Оршаагропроммаш». Все это рабочие будни…

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В.Д.