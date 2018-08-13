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Основатель группы «Парк Горького»: Николай Носков перенёс инсульт

13 августа 2018 08:58
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Новости России. Певец Николай Носков перенес инсульт.

По информации РИА Новости со ссылкой на латвийскую радиостанцию Baltkom, о состоянии здоровья исполнителя рассказал основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов.

Музыкант призвал молиться о здоровье экс-участника группы и рассказал, что они будут стараться делать все, чтобы медики смогли поставить коллегу на ноги.

Николаю Носкову – 62 года. Он известный музыкант, заслуженный артист России.

«Со мной в детстве творилось что-то невообразимое». Большое интервью с Николаем Носковым (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Николай Носков # Фотофакт

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