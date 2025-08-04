Геополитика, нацбезопасность и увлечение живописью – Николай Бузин в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Поскольку у нас лето, есть прекрасное белорусское блюдо – холодник. Уже сейчас слюнки потекли.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы признанный эксперт в вопросах геополитики.

Николай Бузин:

В нашей стране сделано все, чтобы войны у нас не было.

Александр Осенко:

Как-то у нас погодой не повезло. Начинали, когда светило жарко солнце, а тут резко потемнело.

Николай Бузин:

Сан Саныч, для всех будет понятно, что это реальная работа.

Александр Осенко:

В вашем трактовании что такое национальная безопасность?