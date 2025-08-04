Геополитика, нацбезопасность и увлечение живописью – Николай Бузин в «Рецепте настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Поскольку у нас лето, есть прекрасное белорусское блюдо – холодник. Уже сейчас слюнки потекли.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы признанный эксперт в вопросах геополитики.
Николай Бузин:
В нашей стране сделано все, чтобы войны у нас не было.
Александр Осенко:
Как-то у нас погодой не повезло. Начинали, когда светило жарко солнце, а тут резко потемнело.
Николай Бузин:
Сан Саныч, для всех будет понятно, что это реальная работа.
Александр Осенко:
В вашем трактовании что такое национальная безопасность?
Николай Бузин:
Уверенность в завтрашнем дне.
Александр Осенко:
А вы работы подписываете?
Николай Бузин:
Я не скажу, что я великий художник, не люблю показывать свои работы.
Николай Бузин:
Я обычно картошку готовлю по-другому. Как у вас пахнет вкусно!
Александр Осенко:
Как у нас пахнет вкусно! Дегустируем!
Николай Бузин:
Ресторан на свежем воздухе отработал на высокую оценку.
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