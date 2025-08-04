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Геополитика, нацбезопасность и увлечение живописью – Николай Бузин в «Рецепте настоящего белоруса»

04 августа 2025 17:06
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Геополитика, нацбезопасность и увлечение живописью – Николай Бузин в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Поскольку у нас лето, есть прекрасное белорусское блюдо – холодник. Уже сейчас слюнки потекли.

Геополитика, нацбезопасность и увлечение живописью – Николай Бузин в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы признанный эксперт в вопросах геополитики.

Николай Бузин:
В нашей стране сделано все, чтобы войны у нас не было.

Александр Осенко:
Как-то у нас погодой не повезло. Начинали, когда светило жарко солнце, а тут резко потемнело.

Николай Бузин:
Сан Саныч, для всех будет понятно, что это реальная работа.

Александр Осенко:
В вашем трактовании что такое национальная безопасность?

Геополитика, нацбезопасность и увлечение живописью – Николай Бузин в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Николай Бузин:
Уверенность в завтрашнем дне.

Александр Осенко:
А вы работы подписываете?

Николай Бузин:
Я не скажу, что я великий художник, не люблю показывать свои работы.

Геополитика, нацбезопасность и увлечение живописью – Николай Бузин в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Николай Бузин:
Я обычно картошку готовлю по-другому. Как у вас пахнет вкусно!

Александр Осенко:
Как у нас пахнет вкусно! Дегустируем!

Николай Бузин:
Ресторан на свежем воздухе отработал на высокую оценку.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 10 августа, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Интервью # Национальная безопасность # Николай Бузин # Александр Осенко

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