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Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по своей резиденции

29 сентября 2018 12:44
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Новости Беларуси. Переговоры глав Беларуси и Таджикистана состоялись во Дворце Наций в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по уникальным залам резиденции.

Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по своей резиденции-1

Такой дружественный жест подчеркивает теплоту отношений между Беларусью и Таджикистаном, что положительно сказывается на экономиках двух стран. В 2017 году товарооборот вырос вдвое и достиг почти 43 миллионов долларов.

Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по своей резиденции-4

Александр Лукашенко: Беларусь готова принимать активное участие в плане индустриализации Таджикистана

# Беларусь-Таджикистан # общество # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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