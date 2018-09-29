Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по своей резиденции

Новости Беларуси. Переговоры глав Беларуси и Таджикистана состоялись во Дворце Наций в Душанбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эмомали Рахмон провел для Александра Лукашенко экскурсию по уникальным залам резиденции.

Такой дружественный жест подчеркивает теплоту отношений между Беларусью и Таджикистаном, что положительно сказывается на экономиках двух стран. В 2017 году товарооборот вырос вдвое и достиг почти 43 миллионов долларов.