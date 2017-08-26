От нас вся деревня заразилась малиной: жители деревни в Брестской области бьют рекорды по выращиванию ягод

Новости Беларуси. На Юге Беларуси в самом разгаре сбор урожая малины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Майские похолодания и июньские дожди, безусловно, повлияли на урожаи фруктов и ягод. Этим летом на белорусских прилавках заметно меньше вишни и черники, а вот малина уродилась. Поэтому в разгар сбора урожая оживают даже самые небольшие деревни на юге Беларуси. Указателей, где можно сдать малину в Дрогичинском районе, летом едва ли меньше обычных дорожных. А все потому, что сезон сбора ягоды в самом разгаре. Несмотря на ненастье, многолюдно и в самих малинниках. Ягода малина их давно манила. В прошлом агроном Ирина Климович начала выращивать ее в Заплесье первой, еще 10 лет назад – с самого малого.

Ирина Климович, житель деревни Заплесье (Дрогичинский район):

Мы посадили три рядочка малины. После этого собрали урожай. Люди посмотрели, что выгодно. И от нас вся деревня заразилась малиной. Да и любовь к малине у остальных дрогиченцев тогда не только появилась, но и со временем приумножилась.

Эти земли местные жители называют не иначе, как малиновый рай. Будь-то грядка или целый гектар, свой надел под ягоду есть практически у каждого. А секреты выращивания малины у белорусов перенимают даже в странах с более мягким климатом. А еще в Беларуси научились выращивать малину зимой и создали комбайн для ее сбора. В деревне же это и общая для всех дополнительная статья доходов. Здесь не зарабатывает на ней только ленивый. Обеими руками за такой расклад и местная власть. Только в 2017 году новых хозяев нашли 15 заброшенных участков.

Татьяна Юрашевич, председатель Дрогичинского сельского исполнительного комитета:

Молодежь возвращается в деревню, работает на земле, трудолюбие проявляет, прибыль их молодым семьям. А в-третьих, это наведение порядка на земле. Вот уже 5 лет как арендует гектар земли и благополучно выращивает на нем малину и Леонид Максимович. Летом на небольшой плантации работает вся семья.

Леонид Максимович, житель деревни Дроботы (Дрогичинский район):

Если занимаешься, можно везде заработать. Для себя хватает. Будет что дать детям, внукам, когда приедут в гости. Многолюдно в августе не только на малиновых полях, но и в заготовительных пунктах. Урожай ягоды в 2017 году неплохой: в отличие от многих других культур, малине погода только помогла.