Александр Лукашенко поручил поднять с колен Оршанский инструментальный завод

В настоящее время завод переживает далеко не самые лучшие времена. Станки здесь не обновлялись с момента основания, с 1974-го года. За это время оборудование устарело и морально, и физически. Посещая предприятие Президент не стал придерживаться маршрута, отклонившись от него, заглянул в самые запущенные цеха и помещения. После того как Александр Лукашенко ознакомился с реальным положением дел, он оценил перспективы предприятия и отдал соответствующие поручения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Не дай бог, я перед новым годом приеду, и упаси господь, мой глаз зацепиться где-то за что-то. Ты знаешь, что будет. Поэтому к нему напрямую, все что нужно, он мне скажет. Попробуем без правительства это сделать. Немедленно заказывайте оборудование. А к этому времени, Николай Николаевич, надо восстановить тот цех и перекрыть крышу. Если это удобнее и лучше – а скорее всего это так – надо начинать новое производство с того цеха.

Без инструмента. А у нас в основном страна, которая построена на обрабатывающей промышленности, переработке и прочее. В каждом колхозе есть мастерская, где нужен инструмент. Хотя бы резцы, сверла и прочее. Это хлеб для нашей страны. Я правильно рассуждаю? Поэтому инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы «Гомсельмаш», МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже нефтепереработки, сельского хозяйства, получили хороший инструмент.

Но надо восстановить это предприятие. Пока это идиотское отношение к моему поручению, но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министр промышленности с завтрашнего дня – сюда и пусть начинает работать, в какой должности – определим.