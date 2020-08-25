Александр Лукашенко: «Пенсии – это святое»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял 25 августа с докладом первого заместителя премьер-министра Николая Снопкова и министра финансов Юрия Селиверстова. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Речь пойдет об исполнении государственного бюджета, местных бюджетов. При этом хочу ваше внимание обратить на то, чтобы вы прежде всего ответили мне на вопрос по поводу влияния бюджета на формирование заработной платы. Мы договорились, что у бюджетников она должна быть 80 % от средней зарплаты по стране. Естественно, бюджет существенно влияет и на пенсии наших людей. Вот пенсии – это святое.

Глава государства подчеркнул, что уровень пенсий должен составлять 40 % от средней зарплаты, чего бы это ни стоило.

Александр Лукашенко:

Ветераны оказались нашими самыми стойкими и надежными людьми, фактически опорой нашей государственности в этот непростой период. Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим – значит, мы просто не власть и не государство.