«Согласно бизнес-плану Оршанский инструментальный будет производить детали на 17 миллионов долларов в год»
Новости Беларуси. Техническое перевооружение Оршанского инструментального завода даст новые возможности для развития как самого предприятия, так и города в целом. Продукция сегодня востребована, причем не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.
Однако конкурировать с мировыми брендами Оршанское предприятие не может.
Обратил внимание на это в Послании белорусскому народу Александр Лукашенко. Глава государства призвал проанализировать сложившуюся ситуацию и дать возможность предприятию развернуться, а не банкротить его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале двухтысячных попасть на Оршанский инструментальный мечтали едва ли не все мужчины города: престижная работа означала достойную зарплату. Александр Сипайло нашел здесь не только любимое дело, но и вторую половинку. И за 23 года ни разу не пожалел о своем выборе, даже когда рабочая жизнь, в отличие от личной, стала трещать по швам.
Александр Сипайло, фрезеровщик Оршанского инструментального завода:
Я когда пришел на завод, техника была новая и в то время она была хорошая.
Сейчас, конечно, это все устарело. Хотелось бы что-то новое.
Почти за четверть века фрезой он обработал столько деталей, что из них можно собрать белорусскую Эйфелеву башню. И если бы вовремя предприятие модернизировали, то таких условных башен только Александр собрал бы не меньше 10. Между тем, вспомогательный и режущий инструмент для металлообрабатывающих станков сегодня востребован на мировом рынке. И как вернуть славу гремевшему на весь Советский Союз заводу, здесь знают.
Сергей Матюшевский, заместитель директора по развитию Оршанского инструментального завода:
Есть уже конкретный бизнес-план. Но есть сложности небольшие в плане подбора источника финансирования.
Нам уже откровенно нужна помощь.
В лучшие годы на Оршанском инструментальном работали почти 3000 человек, сегодня их менее 500. Коллектив можно сохранить.
Анастасия Бут, СТВ:
По предварительным подсчетам, на модернизацию необходимо 62 миллиона долларов. И это при том, что аналогичной продукции страна в то же 2015 импортировала на 31 миллион.
Согласно бизнес-плану Оршанский инструментальный будет производить детали на 17 миллионов долларов в год,
частично закрывая собственный рынок и экспортировать в Российскую Федерацию. В окупаемости проекта сомнений быть не может.
Инициировал техническую перезагрузку директор, Владимир Троицкий.
В свое время он руководил Оршанским авиаремонтным заводом. Тогда поднял с колен не только само предприятие, но и в небо первый белорусский серийный вертолет Ми-8. Машина побила мировой рекорд, взлетев выше Эвереста.
Владимир Троицкий, директор Оршанского инструментального завода:
Надо наполнить новым содержанием, наполнить новыми технологиями, самыми современными. Стоит задача построить предприятие пятого технологического уклада.
То есть это высокопроизводительное оборудование, энергосберегающее, очень точное – там микронные допуски.
На проблемное предприятие в 21 апреля призвал обратить пристальное внимание и Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Какой выход? Надо модернизировать это предприятие. Там есть основа. Главное, там есть люди и есть помещения. Если надо купить и поставить новые станки – это недорого обойдется, если мы этим займемся централизованно. Не будем откаты, взятки брать и так далее. Это будет совсем недорого.
И люди нам, умеющие делать этот товар, нужный для страны, его произведут.
Глава государства говорил и о конкретном заводе, и о жизни Оршанского региона, в целом, на что не могли не обратить внимание жители города.
Юрий Мотин, житель Орши:
Мне очень бы хотелось, чтобы такой значимый завод, который гремел во времена Советского Союза, не был развален. А получил новую жизнь, новый виток.
Елена Федосова, жительница Орши:
Будет развиваться производственный сектор, будут вкладываться инвестиции, будет развиваться транспортная структура, и, соответственно,
что самое главное для нашего региона, будут предоставляться новые рабочие места.
Искать решение сложных вопросов будет Витебский облисполком вместе с правительством. К слову, в мае Совет Министров проведет выездное заседание в Орше, где детально рассмотрит стратегию развития всего региона.