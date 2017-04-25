«Согласно бизнес-плану Оршанский инструментальный будет производить детали на 17 миллионов долларов в год»

Новости Беларуси. Техническое перевооружение Оршанского инструментального завода даст новые возможности для развития как самого предприятия, так и города в целом. Продукция сегодня востребована, причем не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Однако конкурировать с мировыми брендами Оршанское предприятие не может. Обратил внимание на это в Послании белорусскому народу Александр Лукашенко. Глава государства призвал проанализировать сложившуюся ситуацию и дать возможность предприятию развернуться, а не банкротить его, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале двухтысячных попасть на Оршанский инструментальный мечтали едва ли не все мужчины города: престижная работа означала достойную зарплату. Александр Сипайло нашел здесь не только любимое дело, но и вторую половинку. И за 23 года ни разу не пожалел о своем выборе, даже когда рабочая жизнь, в отличие от личной, стала трещать по швам.

Александр Сипайло, фрезеровщик Оршанского инструментального завода:

Я когда пришел на завод, техника была новая и в то время она была хорошая.

Сейчас, конечно, это все устарело. Хотелось бы что-то новое. Почти за четверть века фрезой он обработал столько деталей, что из них можно собрать белорусскую Эйфелеву башню. И если бы вовремя предприятие модернизировали, то таких условных башен только Александр собрал бы не меньше 10. Между тем, вспомогательный и режущий инструмент для металлообрабатывающих станков сегодня востребован на мировом рынке. И как вернуть славу гремевшему на весь Советский Союз заводу, здесь знают.

Сергей Матюшевский, заместитель директора по развитию Оршанского инструментального завода:

Есть уже конкретный бизнес-план. Но есть сложности небольшие в плане подбора источника финансирования.

Нам уже откровенно нужна помощь. В лучшие годы на Оршанском инструментальном работали почти 3000 человек, сегодня их менее 500. Коллектив можно сохранить. Анастасия Бут, СТВ:

По предварительным подсчетам, на модернизацию необходимо 62 миллиона долларов. И это при том, что аналогичной продукции страна в то же 2015 импортировала на 31 миллион. Согласно бизнес-плану Оршанский инструментальный будет производить детали на 17 миллионов долларов в год, частично закрывая собственный рынок и экспортировать в Российскую Федерацию. В окупаемости проекта сомнений быть не может. Инициировал техническую перезагрузку директор, Владимир Троицкий. В свое время он руководил Оршанским авиаремонтным заводом. Тогда поднял с колен не только само предприятие, но и в небо первый белорусский серийный вертолет Ми-8. Машина побила мировой рекорд, взлетев выше Эвереста.

Владимир Троицкий, директор Оршанского инструментального завода:

Надо наполнить новым содержанием, наполнить новыми технологиями, самыми современными. Стоит задача построить предприятие пятого технологического уклада.

То есть это высокопроизводительное оборудование, энергосберегающее, очень точное – там микронные допуски. На проблемное предприятие в 21 апреля призвал обратить пристальное внимание и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какой выход? Надо модернизировать это предприятие. Там есть основа. Главное, там есть люди и есть помещения. Если надо купить и поставить новые станки – это недорого обойдется, если мы этим займемся централизованно. Не будем откаты, взятки брать и так далее. Это будет совсем недорого.

И люди нам, умеющие делать этот товар, нужный для страны, его произведут. Глава государства говорил и о конкретном заводе, и о жизни Оршанского региона, в целом, на что не могли не обратить внимание жители города. Юрий Мотин, житель Орши:

Мне очень бы хотелось, чтобы такой значимый завод, который гремел во времена Советского Союза, не был развален. А получил новую жизнь, новый виток.

Елена Федосова, жительница Орши:

Будет развиваться производственный сектор, будут вкладываться инвестиции, будет развиваться транспортная структура, и, соответственно,