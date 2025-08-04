Спустя неделю: Путин и Нетаньяху опять поговорили по телефону

Пресс-секретарь лидера РФ сообщил, что между президентом Владимиром Путиным и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху состоялся телефонный разговор. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее они общались ровно неделю назад, 28 июля. Они обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе иранскую ядерную программу. Президент России подтвердил свою верность мирному решению и выразил готовность способствовать переговорам.

Конфликт между Израилем и Ираном разгорелся после того, как были совершены авиаудары по иранским ядерным объектам. В качестве ответной меры Иран начал военную операцию. После этого США вступили в конфликт и нанесли удары по иранским атомным объектам.

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