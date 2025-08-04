Новации законопроекта о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования обсудили в Палате представителей
Новации законопроекта о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования обсудили в Палате представителей. Документ сейчас «дошлифовывают» участники рабочей группы по экономической политике, готовя его к рассмотрению во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новшества призваны обеспечить комплексное правовое регулирование процедур госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, а также ведение единого регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Необходимость пересмотра действующих норм продиктована по большей части временем и удобством. В данный момент все эти вопросы регулируются сразу несколькими декретами, первый из которых был принят 15 лет назад.
Чтобы избежать путаницы и оптимизировать процессы, было принято решение объединить все нормы в одном законопроекте. Сейчас рабочая группа рассматривает поступившие замечания. Их направили не только депутаты, но и специалисты министерств, Национального центра законодательства и правовой информации. Порядка полусотни предложений уже согласовано.
Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предлагается изменение новое. Придание официального статуса электронной почте. Сегодня практически каждый субъект хозяйствования может и имеет электронную почту. Но вопрос в другом, насколько будет корректно. Поступила эта информация в электронный ящик или не поступила данного субъекта хозяйства. Поэтому здесь мы тоже смотрим, как правильно записать. Кажется детали, но предлагают депутаты записать таким образом, что она придается статусу, что сообщение официально поступило, если эта информация поступила в электронный ящик данной почты.
Учитывая план работы по рассмотрению и внесению поступивших замечаний и предложений, законопроект планируют представить депутатам в ноябре.