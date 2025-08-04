Прямой эфир

Новации законопроекта о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования обсудили в Палате представителей

04 августа 2025 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Новации законопроекта о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования обсудили в Палате представителей. Документ сейчас «дошлифовывают» участники рабочей группы по экономической политике, готовя его к рассмотрению во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новшества призваны обеспечить комплексное правовое регулирование процедур госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, а также ведение единого регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Новации законопроекта о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования обсудили в Палате представителей-2

Необходимость пересмотра действующих норм продиктована по большей части временем и удобством. В данный момент все эти вопросы регулируются сразу несколькими декретами, первый из которых был принят 15 лет назад.

Чтобы избежать путаницы и оптимизировать процессы, было принято решение объединить все нормы в одном законопроекте. Сейчас рабочая группа рассматривает поступившие замечания. Их направили не только депутаты, но и специалисты министерств, Национального центра законодательства и правовой информации. Порядка полусотни предложений уже согласовано.

Новации законопроекта о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования обсудили в Палате представителей-4

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предлагается изменение новое. Придание официального статуса электронной почте. Сегодня практически каждый субъект хозяйствования может и имеет электронную почту. Но вопрос в другом, насколько будет корректно. Поступила эта информация в электронный ящик или не поступила данного субъекта хозяйства. Поэтому здесь мы тоже смотрим, как правильно записать. Кажется детали, но предлагают депутаты записать таким образом, что она придается статусу, что сообщение официально поступило, если эта информация поступила в электронный ящик данной почты.

Учитывая план работы по рассмотрению и внесению поступивших замечаний и предложений, законопроект планируют представить депутатам в ноябре.

# Виктор Николайкин # Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
От медтехники до IT-сферы – какие белорусские товары и услуги востребованы в Узбекистане?
04 августа 2025 16:47

От медтехники до IT-сферы – какие белорусские товары и услуги востребованы в Узбекистане?

От мезолита до наших дней – учёные и студенты проводят раскопки на острове Выспа
04 августа 2025 15:31

От мезолита до наших дней – учёные и студенты проводят раскопки на острове Выспа

Сплавы на байдарках и кемпинг с удобствами! Белорусы купили старинный дом и сделали из него агроусадьбу
04 августа 2025 15:19

Сплавы на байдарках и кемпинг с удобствами! Белорусы купили старинный дом и сделали из него агроусадьбу