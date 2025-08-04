Новации законопроекта о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования обсудили в Палате представителей. Документ сейчас «дошлифовывают» участники рабочей группы по экономической политике, готовя его к рассмотрению во втором чтении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новшества призваны обеспечить комплексное правовое регулирование процедур госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, а также ведение единого регистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Необходимость пересмотра действующих норм продиктована по большей части временем и удобством. В данный момент все эти вопросы регулируются сразу несколькими декретами, первый из которых был принят 15 лет назад. Чтобы избежать путаницы и оптимизировать процессы, было принято решение объединить все нормы в одном законопроекте. Сейчас рабочая группа рассматривает поступившие замечания. Их направили не только депутаты, но и специалисты министерств, Национального центра законодательства и правовой информации. Порядка полусотни предложений уже согласовано.