От мезолита до наших дней – учёные и студенты проводят раскопки на острове Выспа

Заглянуть в прошлое и узнать, как жили наши предки тысячи лет назад. В Крупском районе на острове Выспа обнаружены уникальные находки, представляющие интерес для науки и истории, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Здесь проходят масштабные археологические раскопки. Комплексную научную экспедицию проводят сотрудники Института истории НАН Беларуси. Какие тайны хранит памятник археологии? Узнала Анна Куртасова.

Остров Выспа на озере Селява Крупского района хранит богатую историю. Изолированный участок суши – это археологический памятник. В период каменного века на острове находилось древнее поселение человека «Клишино-3». Сейчас на этом месте проходят масштабные научные исследования.

Александр Вашанов, руководитель комплексно-археологической научной экспедиции, археолог Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Мы здесь обнаружили чистый археологический памятник, который несет в себе материалы только двух культур. В данном случае речь идет об эпохе раннего мезолита, это кундская культура, которая датируется девятым тысячелетием до нашей эры. И также нарвской археологической культурой, это эпоха раннего неолита.

Раскопки проводят научные сотрудники Института истории НАН Беларуси и волонтеры. Иван Русецкий – студент, будущий ученый. Для начинающего археолога такие исследования – далеко не первый опыт. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и своими глазами увидеть, как жили предки в глубокой древности.